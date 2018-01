I 70 concerti da non perdere nel 2018 (Di martedì 2 gennaio 2018) ... Unipol Arena 28 marzo Assago (Mi), Mediolanum Forum LIAM GALLAGHER 26 febbraio Milano, Fabrique 27 febbraio Padova, Gran Teatro Geox ZUCCHERO 26 febbraio Padova, Arena Spettacoli Padova Fiere 28 ... Leggi la notizia su panorama (Di martedì 2 gennaio 2018) ... Unipol Arena 28 marzo Assago (Mi), Mediolanum Forum LIAM GALLAGHER 26 febbraio Milano, Fabrique 27 febbraio Padova, Gran Teatro Geox ZUCCHERO 26 febbraio Padova, Arena Spettacoli Padova Fiere 28 ...

Altre notizie : I 70 concerti da ...

Capodanno 2018 : i concerti di San Silvestro da non perdere : Freschi del triplo disco di platino per le vendite in Italia della loro hit Be Mine , gli Ofenbach sono pronti a conquistare il mondo con il loro trascinante mix di house e rock, con oltre cento ... : Freschi del triplo disco di platino per le vendite in Italia della loro hit Be Mine , gli Ofenbach sono pronti a conquistare il mondo con il loro trascinante mix di house e rock, con oltre cento ...

Sconcerti : 'Allegri non sa dove mettere Dybala - Sarri...' : Mario Sconcerti , giornalista de Il Corriere della Sera , ha fatto il punto su quali possano essere i temi del 2017 nel mondo del calcio e, in primis, ha analizzato il gioco di Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri . Vi riproponiamo interamente la sua analisi, da Corriere.it: 'È stato un anno interessante per merito di ... : Mario, giornalista de Il Corriere della Sera , ha fatto il punto su quali possano essere i temi del 2017 nel mondo del calcio e, in primis, ha analizzato il gioco di Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri . Vi riproponiamo interamente la sua analisi, da Corriere.it: 'È stato un anno interessante per merito di ...

Sconcerti - che 'bastonata' per un giocatore dell'Inter : ma non solo Video : L'Inter di Luciano Spalletti assaggia la prima sconfitta della stagione per mano dell'Udinese di Massimo Oddo. Gli uomini di Spalletti passano subito in svantaggio con un gol di Lasagna sotto porta, dopo che Davide Santon perdeva un pallone facile da controllare. L'Inter rimedia subito con il pareggio del solito Mauro Icardi, che colpisce di prima in area di rigore dopo una giocata strepitosa di Antonio Candreva. Il primo tempo finisce 1-1, ma ... : L'Inter di Luciano Spalletti assaggia la prima sconfitta della stagione per mano dell'Udinese di Massimo Oddo. Gli uomini di Spalletti passano subito in svantaggio con un gol di Lasagna sotto porta, dopo che Davide Santon perdeva un pallone facile da controllare. L'Inter rimedia subito con il pareggio del solito Mauro Icardi, che colpisce di prima in area di rigore dopo una giocata strepitosa di Antonio Candreva. Il primo tempo finisce 1-1, ma ...

Vasco Rossi concerti del Vasco Non Stop Live 2018 : biglietti - date e prezzi : Vasco Rossi ha annunciato i nuovi concerti del suo pRossimo tour intitolato Vasco Non Stop Live 2018. Un vero regalo di Natale per le centinaia di migliaia di fan del Kom, che potranno seguirlo ancora una volta in 10 tappe il pRossimo giugno negli stadi di 5 città italiane. Vasco Rossi torna con Vasco Non Stop Live 2018 Saranno Torino, Padova, Roma, Bari e Messina le location che vedranno Vasco Rossi tornare sul palco dopo ... ha annunciato i nuovidel suo pmo tour intitolatoNon. Un vero regalo di Natale per le centinaia di migliaia di fan del Kom, che potranno seguirlo ancora una volta in 10 tappe il pmo giugno negli stadi di 5 città italiane.torna conNonSaranno Torino, Padova, Roma, Bari e Messina le location che vedrannotornare sul palco dopo ...

concerti di Natale - non ancora chiarito il pasticcio dell'Iva : Sono tre al momento i verbali pubblicati sull'albo pretorio del Comune di Catanzaro inerenti la gara per l'affidamento degli spettacoli per le feste natalizie. Tre verbali che tuttavia, oltre a non chiarire a quanto la gara è stata affidata e con quale procedura , ad una prima lettura sembrano non chiarire neanche il ... : Sono tre al momento i verbali pubblicati sull'albo pretorio del Comune di Catanzaro inerenti la gara per l'affidamento degli spettacoli per le feste natalizie. Tre verbali che tuttavia, oltre a non chiarire a quanto la gara è stata affidata e con quale procedura , ad una prima lettura sembrano non chiarire neanche il ...

concerti di Natale 2017 : da Milano a Palermo - gli appuntamenti in musica da non perdere assolutamente : musica durante il periodo natalizio anche a Bari dove ogni sera, alle 19, sotto il Palazzo dell'Economia si esibiscono i musicisti del Calendario dell'Avvento in musica . Passiamo quindi a Milano ... durante il periodo natalizio anche a Bari dove ogni sera, alle 19, sotto il Palazzo dell'Economia si esibiscono i musicisti del Calendario dell'Avvento in. Passiamo quindi a...

concerti DI NATALE 2017/ Da Milano a Roma tutti gli eventi di musica sacra (e non solo) : Roma e Milano guidano la serie di eventi tradizionali natalizi a base di musica sacra, ma non solo. Ecco i principali eventi con le date e le informazioni al proposito(Pubblicato il Sun, 10 Dec 2017 14:20:00 GMT) guidano la serie ditradizionali natalizi a base di, ma non solo. Ecco i principalicon le date e le informazioni al proposito(Pubblicato il Sun, 10 Dec14:20:00 GMT)