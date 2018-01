Harry e Meghan vanno in vacanza ma volano in economy e vicino alla toilette

Harry e Meghan risparmiano in vista del matrimonio : vanno in vacanza ma volano in economy (e vicino alla toilette) : Il 19 maggio sarà il loro giorno e gli occhi di tutto il mondo saranno puntati sulle loro nozze: in vista di quell'appuntamento, tuttavia, Meghan Markle e il suo principe Harry hanno deciso di concedersi una vacanza solo per loro due nel sud della Francia. Peccato, però, che non sia iniziata nel migliore dei modi: la coppia è volata a Nizza su di un aereo di linea della British Airways (altro che jet privato...), riservando ...

Gelo tra la famiglia di Meghan Markle e il principe Harry : A quanto pare il principe Harry non avrà certo un rapporto facile con la famiglia della sua fidanzata, l'attrice Meghan Markle. Una frase pronunciata subito dopo il Natale ha fatto scattare la polemica. "Abbiamo trascorso un Natale fantastico e per Meghan è stata l'occasione per passare del tempo con la famiglia che non ha mai avuto", ha affermato il principe. Apriti cielo. La famiglia della Markle non ha digerito ...

Meghan Markle e il fidanzato "italiano" lasciato per Harry : Si chiama Cory Vitiello l’ex fidanzato di Meghan Markle che l’attrice di Suit’s ha lasciato per il principe Harry. Cory ha origini italiane, campane nello specifico, e lavora...

Problemi per il principe Harry : anche il suocero si ribella. "Meghan Markle ha avuto un'ottima famiglia" : La sorella non ci sta. E ora anche il fratellastro e il padre si ribellano. Sembra proprio che la famiglia di Meghan Markle non abbia preso bene la frase pronunciata dal principe Harry all'indomani del Natale passato tra i reali ("Abbiamo trascorso un Natale fantastico e per Meghan è stata l'occasione per passare del tempo con la famiglia che non ha mai avuto", aveva affermato il futuro sposo a Radio 4). Il padre Thomas - a detta del ...

Matrimonio Principe Harry e Meghan Markle : la Royal Family si prepara a un 2018 coi botti (FOTO) : I visitatori del verde sobborgo di Londra possono esplorare le zone che Harry e Meghan percorreranno nel loro giorno speciale, con un tour del castello più antico e più grande del mondo. Inoltre di ...

Samantha Markle contro Harry : «Mia sorella Meghan ce l’ha già una famiglia» : «A dire il vero ha una famiglia molto grande che è sempre stata lì per lei». Samantha Markle, sorellastra di Meghan, non ci sta e alle ultime dichiarazioni del principe Harry risponde con un tweet piccato. A fare andare su tutte le furie la 52enne – ex attrice e modella, in sedia a rotelle dal 2008, dopo la diagnosi di sclerosi multipla – sono state le parole che il reale ha affidato alla BBC Radio 4 (nell’introdurre ...

