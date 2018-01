Grazie a questi 5 missionari metropolitani e le loro Chiese di Strada a Napoli gli ultimi

: RT @Ceneredivita: QUESTI GIORNI SONO VOLATI, MI SERVE PIÙ TEMPO PER PREPARARMI PSICOLOGICAMENTE A TUTTE LE VERIFICHE, ALLO STRESS CONTINUO,… - julisquillaro : RT @Ceneredivita: QUESTI GIORNI SONO VOLATI, MI SERVE PIÙ TEMPO PER PREPARARMI PSICOLOGICAMENTE A TUTTE LE VERIFICHE, ALLO STRESS CONTINUO,… - giuly_mini : RT @Ceneredivita: QUESTI GIORNI SONO VOLATI, MI SERVE PIÙ TEMPO PER PREPARARMI PSICOLOGICAMENTE A TUTTE LE VERIFICHE, ALLO STRESS CONTINUO,… - frerardways : RT @Ceneredivita: QUESTI GIORNI SONO VOLATI, MI SERVE PIÙ TEMPO PER PREPARARMI PSICOLOGICAMENTE A TUTTE LE VERIFICHE, ALLO STRESS CONTINUO,… - supervunknown : RT @Ceneredivita: QUESTI GIORNI SONO VOLATI, MI SERVE PIÙ TEMPO PER PREPARARMI PSICOLOGICAMENTE A TUTTE LE VERIFICHE, ALLO STRESS CONTINUO,… - ceciceccaroni : RT @Ceneredivita: QUESTI GIORNI SONO VOLATI, MI SERVE PIÙ TEMPO PER PREPARARMI PSICOLOGICAMENTE A TUTTE LE VERIFICHE, ALLO STRESS CONTINUO,… -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 2 gennaio 2018) "Le periferie napoletane dell'hinterland come del centro storico, sono terre mutilate da sopraffazione, povertà, camorra e disoccupazione dove lo Stato e le classi dirigenti hanno abdicato alruolo". Una voce decisa - quella dello scrittore Roberto Saviano – si fa sentire forte e chiara mentre sullo schermo scorrono immagini di unain cui a emergere, oltre al golfo e al Vesuvio in lontananza, è la cupola della basilica di Santa Maria della Sanità, con i suoi mosaici dai colori arabeggianti. Lì – e non soltanto lì - i sacerdoti dihanno scelto di stare ogni giorno al fianco deglicome "", dando volto a parole come solidarietà, pace, giustizia, libertà e cultura. "Suppliscono uno Stato lontano in città diventate invisibili aistessi cittadini – aggiunge l'autore ...