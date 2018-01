Gossip Amici : Lorella Boccia si sposa - Stefano De Martino innamorato : Il 2018 è iniziato all'insegna dell'amore per due tra i più famosi protagonisti del talent Amici; analizzando i rispettivi profili social, infatti, abbiamo scoperto che sia Stefano De Martino che Lorella Boccia stanno vivendo un bel momento dal punto di vista sentimentale. La ballerina di origini napoletane, ad esempio, recentemente è finita al centro del Gossip per aver accettato la proposta di matrimonio che le ha fatto il fidanzato Niccolò ...

Gossip : Marina La Rosa forse all'Isola dei famosi - Luca Tommassini ad Amici? Video : La tredicesima edizione dell'#Isola dei famosi e la diciassettesima di Amici, sono sicuramente due trasmissioni di punta di Canale 5 all'inizio 2018; il reality sulla sopravvivenza tornera' in onda da fine gennaio, mentre il serale del talent dovrebbe essere trasmesso tra marzo e aprile. Stando ai #Gossip che circolano sul web in queste ore, dovrebbero esserci tante new entry in entrambi i programmi Mediaset: in quello condotto da Alessia ...

Gossip : Marina La Rosa forse all'Isola dei famosi - Luca Tommassini ad Amici? : La tredicesima edizione dell'Isola dei famosi e la diciassettesima di Amici, sono sicuramente due trasmissioni di punta di Canale 5 all'inizio 2018; il reality sulla sopravvivenza tornerà in onda da fine gennaio, mentre il serale del talent dovrebbe essere trasmesso tra marzo e aprile. Stando ai Gossip che circolano sul web in queste ore, dovrebbero esserci tante new entry in entrambi i programmi Mediaset: in quello condotto da Alessia Marcuzzi ...

Gossip : Maria De Filippi cambia serale di Amici e Temptation Island - ecco come Video : #Maria De Filippi ha intenzione di regalare al suo pubblico tantissimi colpi di scena nei prossimi mesi [Video]; questo è quello che si evince leggendo l'interessante intervista che la conduttrice ha rilasciato al settimanale 'Oggi'. I cambiamenti più radicali ai quali assisteremo nel 2018, riguardano la fase serale di Amici che tornera' in diretta dopo tanti anni e la versione VIP di Temptation Island: la moglie di Maurizio Costanzo ha ...

Gossip : Maria De Filippi cambia serale di Amici e Temptation Island - ecco come : Maria De Filippi ha intenzione di regalare al suo pubblico tantissimi colpi di scena nei prossimi mesi; questo è quello che si evince leggendo l'interessante intervista che la conduttrice ha rilasciato al settimanale 'Oggi'. I cambiamenti più radicali ai quali assisteremo nel 2018, riguardano la fase serale di Amici (che tornerà in diretta dopo tanti anni) e la versione VIP di Temptation Island: la moglie di Maurizio Costanzo ha confermato che ...