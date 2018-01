Google rilascia OTA e Factory Image con le patch di sicurezza di gennaio per Pixel e Nexus

Google rilascia le patch di sicurezza di dicembre per Pixel e Nexus : Oggi è il primo lunedì del mese e quindi non siamo sorpresi di vedere che sono state rilasciate le patch di sicurezza di dicembre, pronte al download tramite factory image e OTA per i Pixel e Nexus supportati. L'articolo Google rilascia le patch di sicurezza di dicembre per Pixel e Nexus è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Google rilascia le patch di sicurezza di novembre per Pixel e Nexus : Oggi è il primo lunedì del mese e quindi non siamo sorpresi di vedere che sono state rilasciate le patch di sicurezza di novembre, pronte al download tramite factory image e OTA per i Pixel e Nexus supportati. L'articolo Google rilascia le patch di sicurezza di novembre per Pixel e Nexus è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Google rimuove la factory image di Pixel 2 e si appresta a rilasciare una nuova versione : Google ritira OTA e factory image di Google Pixel 2e si prepara a rilasciarne uno nuovo. Nel frattempo sembra che con Oreo sia peggiorato il problema della latenza audio L'articolo Google rimuove la factory image di Pixel 2 e si appresta a rilasciare una nuova versione è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Google rilascia Chrome OS versione 62 : Google ha avviato il rilascio dell'aggiornamento alla versione 62 di Chrome OS. Scopriamo insieme quali sono le novità introdotte L'articolo Google rilascia Chrome OS versione 62 è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Google rilascia Android 8.1 Oreo sotto forma di Developer Preview : Google è stata velocissima questa volta ed ecco qua pronta al download, per vari Google-Phone, la Developer Preview di Android 8.1 Oreo, a circa una settimana dall'annuncio dello scorso 17 ottobre. L'articolo Google rilascia Android 8.1 Oreo sotto forma di Developer Preview è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.