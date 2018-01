Giornata nera per le auto europee. A Milano giù Brembo e FCA : Pessimo avvio di anno per il settore automotive europeo , che sta soffrendo con un crollo di oltre 2 punti percentuali sul relativo DJ Stoxx , la maggior perdita giornaliera da luglio dello scorso ...

Ratti : Giornata nera in Borsa : Pressione sulla big italiana del tessile , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,45%. L'andamento di Ratti nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una minore forza relativa ...

Callaway Golf : Giornata nera in Borsa : Retrocede molto la società che produce attrezzature da Golf , che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,72%. Se si analizza l'andamento del titolo con il World Luxury Index su base ...

Pagelle Sassuolo-Inter 1-0 : Politano imprendibile sulla fascia - Giornata nera per Icardi : Pagelle Sassuolo-Inter – L’Inter non riesce a cancellare il ko rimediato con l’Udinese, anzi con il Sassuolo è arrivata la seconda sconfitta consecutiva. Un duro colpo per i nerazzurri che rimangono fermi a quota 40 punti in classifica. Da segnalare il rigore sbagliato da Mauro Icardi ad inizio ripresa. Per i neroverdi secondo successo di fila, la cura Iachini funziona eccome. Ora la squadra emiliana è 5 punti sopra la zona ...

Carrefour : Giornata nera in Borsa : A picco il colosso della grande distribuzione , che presenta un pessimo -2,17%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa ...

Genoa-Atalanta 1-2 pagelle - voti e Highlights 16^Giornata : Ilicic e Masiello regalano il successo ai nerazzurri (VIDEO) : Genoa-Atalanta 1-2 pagelle, voti e Highlights 16^giornata: Ilicic e Masiello regalano il successo ai nerazzurri (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Genoa-Atalanta 1-2 pagelle, voti E Highlights- Il Genoa, dopo aver vinto a Verona, ospita l’Atalanta. Allo stadio Marassi, i nerazzurri conquistano i tre punti grazie ai gol di Ilicic e Masiello. ...

Juventus-Inter 0-0 pagelle - voti e Highlights 16^Giornata : poche emozioni - nerazzurri ancora imbattuti (VIDEO) : Juventus-Inter 0-0 pagelle, voti e Highlights 16^giornata: poche emozioni, nerazzurri ancora imbattuti (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Inter 0-0 pagelle, voti E Highlights 16^ GIORNATA- La Juventus, dopo aver battuto il Napoli al San Paolo, ospita l’Inter per provare l’assalto al primo posto. All’Allianz Stadium, il match ...

Risultati e Classifica Serie A - 15^ Giornata : super Perisic - manita Inter col Chievo! Nerazzurri da soli in testa alla classifica : Cambia la capolista nella domenica pomeriggio della 15^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018. L’Inter, trascinata da un fenomenale Perisic, schianta il Chievo, sommersi dalla tripletta del croato e dai gol di Icardi e Skriniar, che mettono il sigillo sulla manita con cui i Nerazzurri volano al comando della classifica con 39 punti, scavalcando il Napoli, reduce dalla sconfitta Interna contro la Juventus, prossimo avversario dei ...

Inter-Chievo 5-0 pagelle - voti e highlights 15^ Giornata : nerazzurri in testa alla Serie A (VIDEO) : Inter-Chievo 5-0 pagelle, voti e highlights 15^ giornata: nerazzurri in testa alla Serie A (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter-Chievo – L’Inter cala il pokerissimo contro il Chievo e si prende la testa della classifica. Grazie ad una tripletta di Perisic e ad un gol di Icardi (87 gol in maglia nerazzurra) e Skriniar superano per 5-0 la ...

Giornata nera per le borse europee : (Teleborsa) - Tutte in forte calo le principali borse europee, Piazza Affari compresa, dopo i nuovi record toccati ieri da Wall Street. Le piazze del Vecchio Continente sono vittime di qualche presa ...

Cagliari-Inter 1-3 pagelle - voti e highlights 14^ Giornata : Icardi e Brozovic lanciano in vetta i nerazzurri (VIDEO) : Cagliari-Inter 1-3 pagelle, voti e highlights 14^ giornata: Icardi e Brozovic lanciano in vetta i nerazzurri (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Cagliari-Inter 1-3 pagelle, voti E highlights 14^ giornata- L’Inter, dopo la bella vittoria con l’Atalanta, va a far visita al Cagliari. I sardi, dopo aver cambiato guida tecnica, stanno vivendo un ...

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A / Capocannoniere : sale la coppia bianconera Higuan-Dybala (13^ Giornata) : CLASSIFICA MARCATORI SERIE A, Capocannoniere: Immobile punta al derby, Icardi e Dybala in campo domani, stasera Mertens contro il Milan (13^ giornata)(Pubblicato il Sun, 19 Nov 2017 17:29:00 GMT)