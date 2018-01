Ginnastica | le nuove seniores dell’Italia per il 2018 | la classe 2002 diventa grande

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 2 gennaio 2018) Buon Anno,artistica! Buon Anno a tutte le nate nelche, da qualche ora, sono ufficialmente entrate nella categoria. Come ogni 1° gennaio tutte le ragazze che compiranno 16 anni nella stagione appena incominciatano ufficialmente delle “grandi” e potranno partecipare a tutte le gare che contano a partire da Mondiali, Europei, tappe di Coppa del Mondo e ovviamente Olimpiadi (non è questo l’anno giusto). L’Italia potrà contare su quattro rinforzi in attesa che tra 12 mesi si faccia il pieno con la micidiale2003. Queste sono le quattro azzurre che sono appenate: Sofia Arosio Martina Basile Maria Vittoria Cocciolo Sydney Saturnino Martina Basile aveva conquistato il bronzo all-around agli Europei di categoria due anni fa, ha superato bene delle difficoltà ed è pronta per dire la sua. Sydney Saturnino e Sofia ...