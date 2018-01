Ginnastica | la classe 2003 fa sognare | si lavora per una grande Italia verso le Olimpiadi

: #ginnastica Le nuove seniores dell'Italia per il 2018! La classe 2002 diventa grande, ecco il quartetto. Guida... - OA_Sport : #ginnastica Le nuove seniores dell'Italia per il 2018! La classe 2002 diventa grande, ecco il quartetto. Guida... - OA_Sport : #Ginnastica Le 2002 diventano seniores nel 2018. Quattro nomi per l'Italia - zazoomblog : #Ginnastica le nuove seniores dell’Italia per il 2018 la classe 2002 diventa grande. Martina Basile guida il ... - InLxveWithMusic : Ieri notte ho sognato una cosa strana ma bellissima allo stesso tempo Ero con la mia classe a fare ginnastica è c'e… - noodlewo : la professoressa di ginnastica(???) sta mandando sul gruppo di classe foto del suo capodanno ad hong kong e fadagagfa bast please -

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 2 gennaio 2018) L’hato molto duramente nelle ultime stagioni per cercare di costruire una squadra che fosse realmente competitiva alledi Tokyo 2020: non è un mistero che la nostra Nazionale femminile punti a ottenere un risultato di prestigio ai Giochi che si disputeranno tra tre anni. La nidiata delsembra poterci fareed è con quella, affiancata magari da qualche veterana o da qualche ragazza più esperta, che si cercherà di ottenere la qualificazione alla prossima rassegna a cinque cerchi con l’obiettivo di lottare per le posizioni di vertice euna medaglia che sarebbe davvero clamorosa viste le superpotenza in circolazione come USA, Russia, Cina, Giappone. Enrico Casella è riuscito are al meglio con queste ragazze e a portarle a livelli davvero molto elevati come dimostrano gli esercizi che hanno esibito durante l’anno ...