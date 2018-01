: RT @OptiMagazine: #GillianAnderson lascia #XFiles, l'addio ufficiale alla serie prima dell'undicesima stagione - _diana87 : RT @OptiMagazine: #GillianAnderson lascia #XFiles, l'addio ufficiale alla serie prima dell'undicesima stagione - Lestblue : The X-Files | Gillian Anderson conferma la sua uscita dallo show - _diana87 : Gillian Anderson lascia X-Files, l’addio ufficiale alla serie prima dell’undicesima stagione - OptiMagazine : #GillianAnderson lascia #XFiles, l'addio ufficiale alla serie prima dell'undicesima stagione - fumettouniverse : Confermata la notizia dopo varie speculazioni. Ora è ufficiale: dopo vari rumor e speculazioni, è stato confermato… -

(Di martedì 2 gennaio 2018) È: dopo mesi di incertezze e dubbi,X-. A quanto pare, l'addio avverrà al termine dell'undicesima stagione, al via negli USA dal 3 gennaio su Fox. L'attrice aveva già annunciato la sua intenzione di non proseguire qualche mese fa, quando, in occasione del Comic-Con di New York dichiarò di essere pronta are latv.Questo annuncio spezza i cuori dei fan di X-, che ora si chiedono in che modo Dana Scully dirà addio a Fox Mulder (e David Duchovny). Nuove conferme arrivano da un'intervista con TV Guide, in cui l'attrice ha dichiarato: “L'ho detto fin dall'inizio, questo per me è la fine."Durante il New York Comic Con di ottobre,aveva aggiunto di aver pensato dire X-al termine dei nuovi dieci episodi: “Ero un po' sorpresa dreazione di shock dei fan al mio annuncio, perché avevo capito che ...