Geometry Dash SubZero Gioco Gratis Android APK

Geometry Dash SubZero offre livelli invernali a ritmo di musica : Geometry Dash SubZero è un platform in cui dovrete far saltare il personaggio da una piattaforma alla successiva toccando il display a ritmo di musica . L'articolo Geometry Dash SubZero offre livelli invernali a ritmo di musica è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Geometry Dash SubZero gratis su iOS e Android : Pronti per una nuova avventura di Geometry Dash?RobTop Games ha appena rilasciato gratuitamente per iOS e Android un nuovo capitolo intitolato Geometry Dash SubZero. Geometry Dash è un gioco platform sviluppato e pubblicato da RobTop Games. È stato rilasciato il 13 agosto 2013 per iOS e Android e il 22 dicembre 2014 per Steam. Una versione lite del gioco è disponibile su dispositivi mobili con meno funzioni, così come espansioni ...