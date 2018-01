Gelo con il Pd | la lista +Europa di Emma Bonino correrà da sola alle elezioni Della

Super ondate di Gelo sul Nord America - iniziano a congelarsi le cascate del Niagara! Prossimi giorni da brividi... : Piomba il gelo polare su New York e negli USA orientali. iniziano a gelarsi le cascate del Niagara! Prossima settimana oltre -20°C sulla East Coast! Se in Italia il 2017 sta chiudendo i battenti...

Anna TatanGelo saluta il 2017 con famiglia e amici ma senza Gigi D'Alessio : L'ultimo dell'anno è giorno di bilanci e tra tutti anche i vip hanno tirato le somme dell'anno appena trascorso. Anna Tatangelo con un post su Instagram ha salutato l'anno che sta per finire, con un ...

Anna TatanGelo : con Gigi D’Alessio è davvero finita - una foto conferma : Nessuna foto con Gigi D’Alessio nel collage di Anna Tatangelo su Instagram Siamo giunti all’ultimo giorno del 2017 e molti usano tirare le somme dell’anno che sta per concludersi. Alcuni volti noti saranno presenti come conduttori o ospiti al Capodanno di Canale 5 o Rai 1, altri invece saluteranno il vecchio anno mangiando lenticchie e […] L'articolo Anna Tatangelo: con Gigi D’Alessio è davvero finita, una foto ...

Reggio Emilia - anziana con difficoltà motorie cacciata da casa e lasciata al Gelo dalla figlia. Due denunciati : L’ha cacciata da casa e lasciata in strada al gelo. E lì l’anziana è rimasta, infreddolita, fino a quando non è stata notata da un vicino che ha allertato i soccorsi. La donna, con evidenti difficoltà motorie, è stata messa alla porta dalla figlia dopo un banale litigio, nonostante le temperature fossero abbondantemente sotto zero. Dopo che è scattato l’allarme, i soccorsi hanno trasportato l’anziana in ospedale. Svolte ...

Reggio Emilia - anziana con difficoltà motorie sbattuta fuori casa e lasciata al Gelo dalla figlia. Due denunciati : L’ha sbattuta fuori casa e lasciata in strada al gelo. E lì l’anziana è rimasta, infreddolita, fino a quando non è stata notata da un vicino che ha allertato i soccorsi. La donna, con evidenti difficoltà motorie, è stata messa alla porta dalla figlia dopo un banale litigio, nonostante le temperature fossero abbondantemente sotto zero. Dopo che è scattato l’allarme, i soccorsi hanno trasportato l’anziana in ospedale. ...

USA - fuori c’è il Gelo : cane ritrovato completamente congelato. Proprietario nei guai : USA, fuori c’è il gelo: cane ritrovato completamente congelato. Proprietario nei guai La povera bestia è morta sul portico di casa nella cittadina di Toledo, in Ohio, dove le temperature medie sono di -12°C. Un altro cane è stato rinvenuto, intirizzito, all’interno dell’abitazione. Il padrone sarà perseguito per il reato di crudeltà sugli animali.Continua a […] L'articolo USA, fuori c’è il gelo: cane ritrovato completamente ...

Gigi D'Alessio e Anna TatanGelo/ Amore finito? L'addio e il concerto di Capodanno a Corato : Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo, la storia d'Amore tra i due cantanti è davvero al capolinea? I fatti parlano chiaro ma i fan sperano in un "escamotage".(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 08:09:00 GMT)

Terremoto CastelsantanGelo sul Nera : il sindaco annulla consegna delle casette Sae : “Non ci sono le condizioni per la consegna, manca il collaudo finale dell’Erap sulle aree esterne e sulla funzionalita’ di arredi e impianti di riscaldamento: io cosi’ le casette non le consegno“: lo ha dichiarato all’ANSA il sindaco di Castelsantangelo sul Nera Mauro Falcucci. Rinviata a data da destinarsi la consegna delle 12 casette della frazione di Nocria. L'articolo Terremoto Castelsantangelo sul Nera: ...

Sindaco CastelsantanGelo - no consegna Sae : Castelsantangelo SUL NERA (MACERATA), 27 DIC - ''Non ci sono le condizioni per la consegna, manca il collaudo finale dell'Erap sulle aree esterne e sulla funzionalità di arredi e impianti di ...

Gigi D'Alessio e Anna TatanGelo/ Natale da separati - il piccolo Andrea rimane con la madre : Il Natale separati per Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo. I due non hanno passato le feste insieme e il piccolo Andrea è rimasto con la madre, i due destinati al divorzio?(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 11:54:00 GMT)

Amatrice - secondo Natale al Gelo - ma il primo nelle casette di emergenza : Ci sono problemi dovuti al freddo: le porte bloccate per la neve, le infiltrazioni di acqua piovana, le caldaie rotte Alcune famiglie vivono ancora nei container -

Secondo Natale al Gelo per i terremotati di Amatrice - ma il primo nelle casette di emergenza : Ci sono problemi dovuti al freddo: le oorte bloccate per la neve, le infiltrazioni di acqua piovana, le caldaie rotte. Alcune famiglie vivono ancora nei container -

Nascita di Gesù : ecco come avvenne secondo il VanGelo di Matteo : Riguardo alla Nascita di Gesù, il Vangelo secondo Matteo dice: ecco come è nato Gesù Cristo. Maria, sua madre, era fidanzata con Giuseppe; essi non vivevano ancora assieme, ma lo Spirito Santo agì in Maria ed ella si trovò incinta.Ormai Giuseppe stava per sposarla. Egli voleva fare ciò che era giusto, ma non voleva denunciarla di fronte a tutti. Allora decise di rompere il fidanzamento, senza dir niente a nessuno. Ci stava ancora pensando, ...

Nascita di Gesù : ecco come avvenne secondo il VanGelo di Luca : Il Vangelo di Luca, riguardo alla Nascita di Gesù, 1:26 Quando Elisabetta fu al sesto mese, Dio mandò l’angelo Gabriele a Nàzaret, un villaggio della Galilea. L’angelo andò da una fanciulla che era fidanzata con un certo Giuseppe, discendente del re Davide. La fanciulla si chiamava Maria. L’angelo entrò in casa e le disse: «Ti saluto, Maria! Il Signore è con te: egli ti ha colmata di grazia». Maria fu molto impressionata da ...