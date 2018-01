Gasperini | ' Non invento nulla | ma mi ispiro molto'

Gasperini racconta la sua Atalanta : “io non ho inventato nulla…” : “Quando ero giocatore osservavo con ammirazione Enrico Catuzzi. E’ stato il primo allenatore in Italia nei primi anni 80′ a passare dalla marcatura a uomo alla ‘zona’. Poi sicuramente mi sono ispirato a Galeone, a Lippi perche’ quando ero allenatore delle giovanili della Juventus lui era in prima squadra. Al di la’ degli allenatori sono stato attratto prima dal calcio olandese, poi da quello ...

Milan-Atalanta 0-2 - Gattuso : “Non dobbiamo piangerci addosso”. Gasperini : “Stiamo crescendo” : Milan-Atalanta 0-2, Gattuso: “Non dobbiamo piangerci addosso”. Gasperini: “Stiamo crescendo” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan-Atalanta 0-2, Gattuso- L’Atalanta ha vinto a San Siro contro il Milan con un netto 2 a 0. Al termine del match, Gennaro Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: ...

Gasperini soddisfatto della sua Atalanta - nonostante il calo finale… : “I ragazzi sono stati bravi, in tanti hanno giocato veramente poco e per un tempo e mezzo hanno fatto bene. Abbiamo sofferto nel finale ma siamo stati capaci di portare in porto una qualificazione importante. Ci aspetta il Napoli, man mano che la Coppa Italia avanza rimangono le migliori e diventa piu’ difficile”. Cosi’ il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, dopo il 2-1 al Sassuolo che permette ai ...

Atalanta - Gasperini orgoglioso della squadra : gli errori di Gomez e Petagna non preoccupano : L’Atalanta ha accarezzato i tre punti nella gara della 17^ giornata del campionato di Serie A, poi la rimonta della Lazio. Ecco l’analisi di Gasperini ai microfoni di Premium Sport: “Sono soddisfatto lo stesso della gara. La Lazio rimane comunque un’ottima squadra. Usciamo più forti da questa gara, abbiamo giocato come mi piace. Possiamo giocare a ritmi alti. L’unico momento di difficoltà lo abbiamo avuto alla fine ...

Gasperini : "Non paghiamo crediti altrui" : 'Non siamo noi in debito per dover pagare i crediti di altri, se ce ne sono. Var o non Var, le partite si giocano e si vincono sul campo . Tutte le squadre, allora, avrebbero un pregresso su cui ...

Gasperini - non paghiamo crediti altrui : ZINGONIA, 16 DIC - "Non siamo noi in debito per dover pagare i crediti di altri, se ce ne sono. Var o non Var, le partite si giocano e si vincono sul campo. Tutte le squadre, allora, avrebbero un ...

Genoa-Atalanta 1-2 - Gasperini : “Tante squadre in pochi punti”. Ballardini : “Non meritavamo di perdere” : Genoa-Atalanta 1-2, Gasperini: “Tante squadre in pochi punti”. Ballardini: “Non meritavamo di perdere” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Genoa-Atalanta 1-2, Gasperini- L’Atalanta conferma di essere in un ottimo momento di forma: la squadra di Gasperini, infatti, vince anche a Genoa e sale all’ottavo posto in classifica. Il ...

Gasperini : 'Non ci facciamo mancare niente' : 'Non ci facciamo mancare niente'. È il commento, tra l'ironico e il compiaciuto, di Gian Piero Gasperini, dopo il sorteggio a Nyon (Svizzera) dei sedicesimi di finale dell'Europa League, in cui l'...

Serie A Atalanta - Gasperini punta il Torino : "La Coppa Italia non incide" : BERGAMO - "La Coppa Italia in questa fase è una competizione per riserve, si dà spazio a chi ha giocato meno. Magari più avanti assumerà un'altra dimensione: non sono mai molto tenero con questo ...

Serie A Atalanta - Gasperini : "Non esiste rischio di sottovalutare il Benevento" : BERGAMO - "Il risultato di giovedì sera deve dare la spinta anche al campionato, perché la squadra si è sbloccata psicologicamente una volta che ha saputo di essere comunque qualificata: in alcune ...

Gasperini : 'L'Europa non sia un alibi per il campionato' : L'Atalanta è volata a Liverpool per chiudere il discorso qualificazione ai sedicesimi di Europa League con 90' di anticipo. Dopo aver subito il pareggio in extremis in casa dell'Apollon Limassol, la ...

Europa League - Gasperini carica l'Atalanta : "Con l'Everton non sarà facile" : l'Everton eliminato, va anche male in campionato: è quint'ultimo. All'Atalanta manca un punto per la qualificazione, anzi potrebbe passare con una sconfitta se l'Apollon va k.o. a Lione. Tutto facile ...

Atalanta-Spal - Gasperini : “Non c’era il rosso a Freuler”. Semplici : “Pari che ci sta stretto” : Atalanta-Spal, Gasperini: “Non c’era il rosso a Freuler”. Semplici: “Pari che ci sta stretto” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Atalanta-Spal, Gasperini: “NON C’ERA IL rosso A FREULER” – Nel post partita del match pareggiato 1-1 contro la Spal, il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini è ...

Serie A - Gasperini : "Atalanta danneggiata dal Var. Non siamo da Europa" : L'allenatore entra nel merito del cartellino rosso sventolato allo svizzero dopo l'intervento del Var: "Dal campo mi è sembrato di vedere un rimpallo - spiega a Sky Sport - il piede è basso, non c'...