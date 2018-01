Garante Privacy | ' Serve più sicurezza sul sistema Rousseau'

Il Garante castiga il M5s : Illeciti su privacy in Rousseau : Il Movimento 5 Stelle e la piattaforma Rousseau finiscono sotto la lente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali che dichiara "l'illiceità del trattamento dei dati personali degli utenti in ragione della comunicazione a soggetti terzi (Wind Tre S.p.A. e ITNET s.r.l.) dei dati medesimi in mancanza di idoneo presupposto". È quanto si legge sul sito del Garante per la privacy, al provvedimento 548 ...

Francia - il Garante della privacy a WhatsApp : stop alla condivisione di dati con Facebook : L'autorità francese dà un mese di tempo al colosso della messaggistica per prendere provvedimenti e interrompere il flusso di informazioni sugli utenti con la...

Il Garante per la privacy in Francia ha ordinato a WhatsApp di interrompere la condivisione dei dati degli utenti con Facebook : La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), l’autorità indipendente che si occupa della tutela della privacy in Francia, ha ordinato a WhatsApp di interrompere la condivisione dei dati degli utenti con Facebook, la società che la controlla. L’azienda The post Il garante per la privacy in Francia ha ordinato a WhatsApp di interrompere la condivisione dei dati degli utenti con Facebook appeared first on Il Post.

Dati degli italiani alle multinazionali - il Garante Soro : "Ecco come tuteleremo la privacy" : 'Capisco le perplessità, ma mi sembra che siano presenti garanzie che, valorizzate opportunamente, potranno conciliare, da un lato, la ricerca scientifica e, dall'altro, proteggere il diritto alla ...