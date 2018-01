Freddo e maltempo | forte vento e tanta neve in Calabria | la situazione in diretta

Maltempo e Freddo nel Lazio - tanta neve e gelo in provincia di Frosinone [FOTO] : 1/15 ...

Maltempo - piogge torrenziali sull’Italia. Adesso arriva anche il Freddo - tanta neve fino a bassa quota : Il Maltempo sta colpendo l’Italia in modo molto pesante: piogge torrenziali sono in atto da ore su gran parte del Nord e su tutte le Regioni tirreniche. Nella sola giornata di Mercoledì 27 Dicembre sono caduti 88mm a Cassino, 84mm a Lusiana, 73mm a Frosinone, 71mm a Como, 67mm a Genova, 60mm ad Avellino, 53mm a Belluno, 45mm a Lucca, Bergamo, Avezzano e Varese, 43mm a Roma, 40mm a Milano e Udine, 33mm a La Spezia, 29mm a Pisa, 28mm a ...

Maltempo - ondata di Freddo sull'Italia : pioggia e neve sulla Penisola | : Una perturbazione atlantica con aria artica ha iniziato a colpire molte regioni. Fino a domani precipitazioni, anche nevose, diffuse al Centro-Nord e forti venti. Allerta arancione in Liguria. Lo smog ...

Maltempo - ondata di Freddo sull'Italia : in arrivo pioggia e neve - : Una perturbazione atlantica con aria artica ha iniziato a colpire la Penisola. Fino a domani precipitazioni, anche nevose, diffuse al Centro-Nord e forti venti. Allerta arancione in Liguria. Lo smog ...

Allerta Meteo/ Previsioni : Freddo e neve a Natale - ondata di maltempo in arrivo (oggi - 25 dicembre 2017) : Meteo, Previsioni del tempo e maltempo: oggi, 25 dicembre 2017. Sarà un Natale con cielo sereno quasi ovunque, mentre a Santo Stefano tornerà a farsi sentire il maltempo con pioggia e neve.(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 11:05:00 GMT)

Maltempo e Freddo a Milano - Codacons : serve un piano per aiutare i senzatetto : Più calano le temperature più diventa difficile per i senzatetto: a Milano “serve un piano – scrive Codacons in una nota – che arrivi ad aiutare tutti, soprattutto le persone più in difficoltà. serve un censimento dei più bisognosi e disperati in modo da non abbandonare nessuno al gelo di questo inverno. Con la volontà comune di tutti potremmo davvero fare la differenza ed aiutare chi ne ha più bisogno. Scriveremo al Sindaco ...

Solstizio d’Inverno di Freddo e maltempo : in Sicilia venti impetuosi e mare in tempesta [FOTO e DATI] : 1/7 ...

Maltempo - emergenza Freddo : via al piano straordinario a Livorno : Misure straordinarie a Livorno per fronteggiare l’emergenza freddo. Il Comune ha attivato la prima parte del piano, offrendo un riparo sicuro per i senza fissa dimora e sono assicurati fino al 28 febbraio 14 posti letto in albergo. L’ospitalita’ prevede anche la prima colazione. Le persone che usufruiscono del servizio sono seguite dagli operatori del Centro di ascolto. “Attraverso proprie strutture di uso ordinario ...

Freddo e maltempo - in Puglia nevica fin sulle coste : tromba marina a Giovinazzo [FOTO e VIDEO LIVE] : La Puglia è tra le Regioni più colpite dall’ondata di maltempo invernale e di Freddo intenso che sta colpendo l’Italia in queste ore, con nevicate fin sulla costa dove le temperature tra Bari e Brindisi sono crollate addirittura a +4°C. Sui litorali la neve scende sotto forma di gragnola o neve tonda, mentre nelle zone interne delle Murge, tra Putignano, Noci, Turi, Castellana Grotte, Martina Franca e Alberobello. Sulla costa, una ...

Freddo - maltempo e neve in Calabria : Sila imbiancata fin da quote collinari [GALLERY] : 1/4 ...

Maltempo e Freddo al Sud - bufere di neve in Aspromonte nella notte [LIVE WEBCAM] : 1/4 ...

Ondata di Freddo in atto - forte maltempo al Sud : temperature in picchiata e grandine anche su Calabria e Sicilia [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/6 ...

Maltempo : perturbazione in transito. Freddo in arrivo : Roma, 16 dic. (askanews) Le correnti gelide che seguono la perturbazione in transito sul nostro Paese, nel corso del fine settimana si propagheranno a tutta la Penisola, determinando un marcato ...

Vento - pioggia e Freddo : il maltempo torna a colpire l'Italia : Una saccatura di origine atlantica in transito sull'area mediterranea centrale porterà condizioni di maltempo sull'Italia con forti venti e da domani, precipitazioni diffuse, soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Lo...