Unin: è il progetto avviato nelle carceri francesi, con l'appalto del ministero della Giustizia per 50mila apparecchi fissi. I detenuti potranno chiamare una lista di numeri autorizzati, fra cui - salvo casi particolari - quelli di famiglia: questo per mantenere le relazioni familiari, considerate fattore primario di integrazione e reinserimento sociale. Altro obiettivo, ridurre il traffico di cellulari in prigione, fonte di conflitto tra i detenuti. Prime attivazioni previste entro la fine del 2018.(Di martedì 2 gennaio 2018)