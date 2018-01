FOTO – La F1 vuole abolire le ombrelline? Quante bellezze che perderemmo in griglia

Google ci vuole creativi e lancia tre nuove app FOTOgrafiche : Google e il suo gruppo di ricerca sperimentale lancia oggi tre nuove app per Android e iOS dedicate al mondo fotografico: Storyboard, Selfissimo! e Scrubbies. L'articolo Google ci vuole creativi e lancia tre nuove app fotografiche è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

A Shanghai il conto si paga con una FOTO. La Cina vuole superare la Silicon Valley : Tanto che Andrew Ng - tra i massimi esperti al mondo di intelligenza artificiale con una lunga esperienza su entrambe le sponde del Pacifico - ricordava in un'intervista che 'oggi molti progressi ...

Silvia Belluco cantante di Amici 17 (scheda-FOTO-video) : il canto corale l'ha sbloccata - ha subìto ingiustizie - vuole apparire meno cupa : Tra i concorrenti di Amici 17, il talent show in onda su Canale 5 e Real Time, c'è Silvia Belluco. Silvia Belluco cantante di Amici 17, chi è Silvia vive a Caregnano con il padre, la madre, la sorella, i quattro nonni, le zie e tre gatti. È cresciuta in una famiglia vecchio stampo e molto presente. Preferisce fare yoga e meditare piuttosto che chiudersi in una discoteca. È secchiona, studiosa, non si lascia scappare nulla del mondo che la ...

Nicole Vergani cantante di Amici 17 (scheda-FOTO-video) : fa la barista ma il canto è la sua vita - ha dei blocchi - vuole trasmettere emozioni : Tra i concorrenti di Amici 17, il talent show in onda su Canale 5 e Real Time, c'è Nicole Vergani. Nicole Vergani cantante di Amici 17, chi è Nicole vive a Carugate con il padre, la madre e due sorelle più piccole. Ha avuto un’infanzia molto felice ma ha lasciato gli studi in seconda superiore per lavorare nel bar dei suoi genitori. Ha studiato canto per quattro anni e ha già partecipato ad Amici Casting lo scorso anno. Si definisce solare, ...

Claudia Manto ballerina di Amici 17 (scheda-FOTO-video) : danza da quando è piccola - esperienze tra pro e contro ma non vuole mollare : Tra i concorrenti di Amici 17, il talent show in onda su Canale 5 e Real Time, c'è Claudia Manto. Claudia Manto ballerina di Amici 17, chi è Ad Amici Casting si è presentata così: "Ho 23 anni e vengo da Bari. Da 18 anni ballo grazie a mia madre, da piccolina mi ha visto muovermi già da quando avevo 4 anni e ha deciso di iscrivermi ai corsi, ho iniziato con il latino-americano e i balli di gruppo, dopo due anni mi ha iscritto a una scuola di ...

Polaroid vuole milioni di dollari per le sue FOTO quadrate col bordo bianco : Li ha chiesti a Fujifilm che produce pellicole molto simili, ma l'azienda non vuole pagare e ha fatto causa in tribunale: un quadrato vale proprietà intellettuale? The post Polaroid vuole milioni di dollari per le sue foto quadrate col bordo bianco appeared first on Il Post.

Adesso Facebook vuole le nostre FOTO porno per non farle finire su Facebook : Questo autoproclamato impero del bene – lo stesso che vi esilia per un mese se mandate una foto goliardica ai vostri amici, che scambia "L'origine del mondo" di Courbet o "Il bacio" di Rodin per ...

Mantova - il tribunale sentenzia : "No alle FOTO dei figli sui social se uno dei genitori non vuole" : La sentenza del tribunale di Mantova riguarda il caso presentato da un papà separato di due bambini (di tre anni e mezzo la bimba, un anno e mezzo il più...

Vuole FOTOgrafare il treno - anziano travolto nel torinese : Torino, 26 ott. (askanews) Un uomo è morto questo pomeriggio in una stazione ferroviaria del torinese mentre tentava di fotografare un treno in arrivo. E' accaduto alle 15,40 alla stazione di Cambiano ...

Pholio vuole essere il vostro archivio personale smart di FOTO e video : Pholio approda su Kickstarter: si tratta di un box intelligente per conservare foto e video, scopriamo i dettagli. L'articolo Pholio vuole essere il vostro archivio personale smart di foto e video è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.