Forte scossa di terremoto tra Grecia e Macedonia | paura a Salonicco | tremori anche in

Forte scossa di terremoto in Grecia - avvertita anche in Puglia e Calabria [MAPPE e DATI INGV] : 1/4 ...

Terremoto - Forte scossa in Iran : paura a Teheran - gente in strada : Un scossa di Terremoto di magnitudo 5.2 è stata registrata a Meshkindasht in Iran, a 40 chilometri a sudovest di Teheran. Lo ha riferito la tv di Stato precisando che la scossa si e’ verificata alle 23.28 ora locale (le 21 in Italia) e che al momento non si registrano danni a cose o a persone. Il Terremoto è stato sentito anche in altre città del nord del Paese, tra cui la capitale. In azioni le squadre di soccorso e aiuto alla ...

Terremoto - Forte scossa in Iran : avvertita a Teheran : Un scossa di Terremoto di magnitudo 5.2 è stata registrata a Meshkindasht in Iran, a 40 chilometri a sudovest di Teheran. Lo ha riferito la tv di Stato precisando che la scossa si e’ verificata alle 23.28 ora locale (le 21 in Italia) e che al momento non si registrano danni a cose o a persone. Il Terremoto è stato sentito anche in altre città del nord del Paese, tra cui la capitale. In azioni le squadre di soccorso e aiuto alla ...

Forte scossa di terremoto in Indonesia - ecco l’ultimo bilancio : tanta paura e gente in fuga per l’allarme tsunami : Si è verificato ieri alle 17:47 ora italiana un Forte terremoto magnitudo 6.5 in Indonesia, a Giacarta: vicino all’epicentro danneggiate decine di case ed alcuni ospedali, i cui ricoverati (circa 70) sono stati evacuati. Le vittime sono due, ed hanno perso la vita sotto le macerie degli edifici crollati: si tratterebbe di un uomo di 62 anni e una donna di 80, secondo quanto spiegato da un portavoce della Protezione civile ...

Forte scossa (3 - 9) nel Canale di Sicilia : nessun danno a persone o a cose : Il sisma alle 2:13, con ipocentro a 10 km di profondità ed epicentro in mare a 63 km a sud di Modica (Ragusa). Ieri altre due scosse di magnitudo 3,5 e 3,6

Terremoto Iran : nuova Forte scossa in Kerman : Una nuova scossa di Terremoto di magnitudo 6 e’ stata registrata all’1:41 ora locale (le 22:41 in Italia) nella provincia Iraniana sudorientale di Kerman. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e dell’agenzia sismologia italiana Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 15 km di profondita’ ed epicentro 65 km a nord-nordest di Kerman (capoluogo dell’omonima ...

Forte scossa di terremoto in Iran [DATI] : Un terremoto magnitudo Mwp 6.2 si è verificato in Iran alle 09:43:21 ora italiana ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non si hanno al momento notizie di danni o feriti. L'articolo Forte scossa di terremoto in Iran [DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto - Forte scossa ad Amatrice (Ri) Panico in Tre Regioni : Rieti - Un Forte Terremoto è stato avvertito poco dopo la mezzanotte nel Centro Italia. Il sisma, di magnitudo 4.2, è stato registrato alle 0.34 di lunedì 4 dicembre, ed ha letteralmente creato il Panico. Molta gente è scesa nelle strade. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto profondità di 8 km; l'epicentro è stato a 3 km da Amatrice, 9 da ...

Forte scossa di terremoto vicino ad Amatrice : magnitudo 4.2 : Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata a 00:34 vicino Amatrice, in provincia di Rieti. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ...

Forte terremoto alle 0.34 - panico ad Amatrice. "Scossa avvertita anche a Roma - Terni e L'Aquila" : Un Forte terremoto è stato avvertito poco dopo la mezzanotte nel Centro Italia. Il sisma, di magnitudo 4.2, è stato registrato alle 0.34 di lunedì 4 dicembre, ed ha letteralmente...

Forte terremoto alle 0.34 - panico ad Amatrice. "Scossa avvertita anche a Roma e Terni" : Un Forte terremoto è stato avvertito in nottata dalla popolazione nella martoriata area di Amatrice. Il sisma, di magnitudo 4.2, è stato registrato alle 0.34 di lunedì 4...

Terremoto - nuova Forte scossa scuote il Centro Italia nella notte : epicentro ad Amatrice - paura a Roma - L’Aquila - Ascoli Piceno e Teramo [MAPPE e DATI INGV] : 1/12 ...

Forte scossa di terremoto in Ecuador [DATI] : Un terremoto magnitudo Mwp 6.2 si è verificato in Ecuador alle 12:19:07 ora italiana ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Forte scossa di terremoto in Ecuador [DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto - Forte scossa a Malta : molta paura - gente in strada [AGGIORNAMENTI LIVE] : Una forte scossa di Terremoto è stata registrata pochi minuti fa a Malta. La scossa è stata percepita distintamente da gran parte della popolazione. molta paura e gente in strada. Si attendono adesso i dati ufficiali INGV. A breve seguiranno altri AGGIORNAMENTI LIVE. L'articolo Terremoto, forte scossa a Malta: molta paura, gente in strada [AGGIORNAMENTI LIVE] sembra essere il primo su Meteo Web.