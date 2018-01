: Fondi Ffarb, il disastro di un Paese che finanzia solo la ricerca degli altri Stati - Cascavel47 : Fondi Ffarb, il disastro di un Paese che finanzia solo la ricerca degli altri Stati - silviabest77 : Fondi Ffarb, il disastro di un Paese che finanzia solo la ricerca degli altri Stati -

(Di martedì 2 gennaio 2018) L’anno scorso ci siamo occupati in questo blog deimenti allacontenuti nella legge di stabilità, in particolare di un fondo di tremila euro atore denominato Fondomento attività didi base (Ffabr). In tutte le economie avanzate è normale fornire i minimi strumenti di lavoro agli scienziati per le proprie ricerche. Questi soldi sonogli unicimenti ministeriali del 2017, per uno stanziamento previsto di 45 milioni di euro. Un provvedimento tutto sommato sensato che è stato però devastato con due colpi di bacchetta magica: una valutazione del tutto automatica delle pubblicazioni basata sugli indici bibliometrici, in aperto contrasto con qualsiasi linea guida accettata dalla comunità scientifica, e soprattutto l’idea direle domande del “più migliore” 75% deitori e 25% dei professori associati. Le domande sono ...