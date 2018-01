Fisco | rimborsi più veloci con l' accredito diretto A imprese e famiglie restituiti 16

Fisco e pensioni 2018 - cosa cambia : rimborsi più veloci e via il burocratese. Mini aumenti degli assegni mensili : «È semplice rendere le cose complicate, ma è complicato renderle semplici». E? la legge di Murphy descritta dallo scrittore americano Arthur Bloch ed è anche il...

Fisco - ridotti tempi per rimborsi Iva : 19.41 Il Fisco accelera i tempi per i rimborsi Iva alle imprese. L'Agenzia delle Entrate cambia la procedura: ora farà i versamenti direttamente sui conti correnti delle società, senza il passaggio intermedio sulle tesorerie provinciali, con un risparmio di tre settimane. La novità è contenuta in un provvedimento firmato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ruffini, che definisce le modalità dei rimborsi. Nel 2017, si calcola, sono stati ...