Fisco | cartelle e semplificate | scatta la rivoluzione

Cartelle Fisco sospese - Cosenza al top : La provincia di Cosenza, con 7.631 tra "Cartelle" ed "avvisi", é la provincia calabrese con il numero più alto di Cartelle la cui notifica é stata sospesa dall'Agenzia delle entrate allo scopo di ...

Il Fisco ci concede una tregua : Niente cartelle fino all'Epifania : Roma - Un po' come nelle trincee della prima guerra mondiale, quando i soldati austriaci e i fanti italiani smettevano di spararsi addosso e si scambiavano qualche magro dono, l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha deciso una tregua di Natale con i contribuenti.Cioè una sospensione dell'invio delle cartelle. Dal 23 dicembre al 7 gennaio 2018 non arriveranno comunicazioni ai contribuenti che non hanno pagato o che hanno commesso ...

Dalla rottamazione delle cartelle a Nonna Peppina. Tutte le novità del decreto Fisco : E' entrato in vigore il decreto fisco collegato alla manovra che contiene parte delle coperture della legge di bilancio e anticipa, per circa un miliardo, lo stop all'aumento dell'Iva per il 2018. Il ...