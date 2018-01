Firenze | uccide passante e fugge | risultato positivo alla cocaina

Firenze - uccide la moglie strangolandola e poi tenta di suicidarsi : Un uomo di 53 anni, Rosario Giangrasso, ha ucciso la moglie e poi ha tenta to di suicidarsi . È accaduto stamani a Scandicci, nel Fiorentino. Nel luglio scorso l'uomo, disoccupato, per...

Scandicci : Rosario Giangrasso uccide la moglie e tenta suicidio. A luglio protestò su Duomo Firenze : Scandicci Un uomo di 53 anni, Rosario Giangrasso , ha ucciso la moglie a coltellate e poi ha tenta to di uccide rsi. E' avvenuto a Scandicci , in provincia di Firenze . Nel luglio scorso l'uomo, ...

Firenze - pirata strada uccide 49enne : 11.12 Un 49enne è stato travolto da un pirata della strada ad Anselmo, nel territorio comunale di Montespertoli ( Firenze ), ed è morto. Il fatto è avvenuto intorno alla mezzanotte lungo la strada provinciale della Val Virginio. La vittima sarebbe stata investita mentre attraversava la strada . Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma l'uomo è deceduto sul posto per i traumi riportati. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per ...

Treno di Renzi uccide una donna Morta Anna Chiara - di 43 anni Tragedia sul tratto Firenze-Roma : Una Tragedia per Destinazione Italia di Renzi. Il Treno che sta portando in giro per il Paese il segretario del Partito Democratico Matteo Renzi in vista della lunga campagna elettorale per le Politiche ha investito ieri sera sulla tratta Firenze-Roma Segui su affaritaliani.it