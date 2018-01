Fifa 18 | in attesa dell’annuncio ufficiale ecco i possibili candidati al POTM di dicembre

: - Tecno__Android : - Peppex45 : @EA_FIFA_Italia mannaggia chivemuorto, dopo varie ore di server offline e nonstante la mia paziente attesa,mannggia… -

Leggi la notizia su imiglioridififa

(Di martedì 2 gennaio 2018) Nel corso dei prossimi giorni la Premier League, in collaborazione con EA Sports, annuncerà la lista deial premio “Player of the Month” didel massimo campionato inglese. La proclamazione del vincitore deldi, a cui verrà assegnata la speciale card ottenibile tramite le sfide creazione rosa, avverrà con ogni probabilità … L'articolo18: indell’annuncioaldidella Premier League sembra essere il primo su I Migliori di