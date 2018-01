Fiat più forte degli infortuni | Bayern travolto

Fiat Punto e Panda sono le auto più rottamate in Italia : I dati dell’Osservatorio sulla ricerca dell’auto online hanno rivelato quali sono state le vetture più permutate in Italia su un campione di 200.000 veicoli, in media immatricolate nel 2006 con 145.000 chilometri percorsi a...

Fiat Punto e Panda sono le auto più rottamate in Italia : I dati dell’Osservatorio sulla ricerca dell’auto online hanno rivelato quali sono state le vetture più permutate in Italia su un campione di 200.000 veicoli, in media immatricolate nel 2006 con 145.000 chilometri percorsi a...

Il giocattolo s'è rotto - Fiat ko anche a Pistoia e coach Banchi s'infuria : "Voglio più disciplina" : Basket: Torino è alla sua 4ª sconfitta nelle ultime 5 partite tra serie A ed Eurocup Esattamente un anno fa, la figuraccia sul campo di Pistoia spinse lo spogliatoio della Fiat Torino a dare vita ...

Serie A mozzaFiato : è sempre più spettacolo - adesso Roma-Lazio diventa un Derby-scudetto ma il Napoli anche a Verona ha dimostrato che è la squadra da battere : E’ una Serie A sempre più spettacolare con 5 squadre che lottano per lo scudetto: la 12ª giornata ha confermato alcuni punti fermi già appurati nel corso della prima parte di questa stagione, e cioè un Super Napoli che anche a Verona contro il Chievo s’è confermato la squadra da battere per il tricolore nonostante il pareggio (un risultato assolutamente bugiardo rispetto a quanto s’è visto in campo), una Juve che stenta e ...