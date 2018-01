Ferrari e la storia del Cavallino Rampante nel logo della Scuderia

Le 10 Ferrari più importanti della storia : Nel 2017 il Cavallino Rampante ha compiuto 70 anni, un traguardo che forse nemmeno lo stesso Enzo Ferrari credeva possibile quando nel 1947 portò su strada per la prima volta la 125 S ovvero la prima auto che portava il suo nome. Aveva un motore da solo 1,5 litri di cilindrata, ma era un 12 cilindri a V in un periodo in cui per molti costruttori erà già complesso riuscire a far funzionare bene un 4 cilindri. In quell’auto erano già ...