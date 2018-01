FABRI FIBRA Il rapper svela | ecco perché siamo qui io e Lil Buck Danza con me

Ospiti di Roberto Bolle a Danza con Me - a Capodanno in tv e streaming : da Tiziano Ferro a FABRI FIBRA e Marco D’Amore : La musica di Tiziano Ferro e Fabri Fibra, l'ironia di Virginia Raffaele, la bellezza e il talento di Marco D'Amore e Miriam Leone: sono tanti gli Ospiti di Roberto Bolle a Danza con Me, lo show in onda a Capodanno in prima serata su Rai1. Dopo il successo del primo evento Roberto Bolle – La mia Danza libera, l'étoile italiana torna con uno spettacolo che ha interamente creato e scritto, concepito per portare ancora una volta l'arte della ...

IL 2017 IN MUSICA/ L’anno della musica latina e del funky con FABRI FIBRA mattatore italiano : Anche per questo fine anno abbiamo chiesto a JODY BELLI di DJ4.it (DJ per feste private, eventi e locali) di parlarci dei trend musicali del 2017 che ci stiamo lasciando alle spalle(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 16:14:00 GMT)

Da FABRI FIBRA e Luca Carboni a Milano a Bennato a Palermo - Capodanno in piazza da Nord a Sud : Saranno tantissime le piazze italiane in cui stasera si brinderà all'anno nuovo con grande musica, spettacoli, fuochi artificiali e addirittura meditazioni. Ma sarà anche un Capodanno 'blindato': piazze sorvegliate speciali, con barriere per evitare

Da Elisa a FABRI FIBRA : gli eventi nelle piazze d'Italia : Il Capodanno diventa live nelle principali città italiane per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Da nord a sud, sono tanti gli appuntamenti musicali in piazza: eccone quelli di alcune città italiane.

Fedez a Parma - il Capodanno 'diffuso' a Roma - FABRI FIBRA e Carboni a Milano : Ancora non avete deciso come trascorrere la notte di Capodanno? Sono cambiati i vostri programmi all'ultimo momento? Ecco una guida delle principali città italiane con concerti e spettacoli per la notte di San Silvestro. Maratea L'Anno che verrà , la tradizionale festa del Capodanno di Rai1 sarà in diretta, per la prima volta, da Maratea. Nel cast Al Bano e Romina Power di ...

FABRI FIBRA - è uscito il video del nuovo singolo “Dipinto di blu” ft. Laïoung : Qualche giorno prima di Natale Fabri Fibra ha fatto un regalino ai suoi fan. Ha pubblicato il video del nuovo singolo feat Laïoung intitolato "Dipinto di blu". La clip non ha nulla da invidiare a quelle dei grandi nomi della scena rap e hip hop americana, guarda tu stesso! Sei rimasto a bocca aperta, vero? Il video è stato diretto da Martina Pastori ed Edoardo Bolli e accompagna una ...

La canzone del giorno (22 dicembre) : Stavo pensando a te di FABRI FIBRA feat Tiziano Ferro : A volte capita di ascoltare una canzone eri giudicarla bella Tuttavia le belle canzoni possono sempre migliorare punto è quello che è successo a questo magnifico pezzo di Fabri Fibra che con il ...