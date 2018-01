F1 - Mondiale 2018 : la power unit Mercedes raggiungerà i 1000 cavalli. E intanto la Ferrari allunga il passo… : Non manca molto all’inizio della stagione 2018 di Formula 1. I progetti delle monoposto sono stati già ultimati e si attendono solo le presentazioni ufficiali. Già circolano le prime indiscrezioni in casa Ferrari e Mercedes. È stato l’argomento più discusso all’inizio della stagione 2017 e sarà così anche alla vigilia del Mondiale di quest’anno. Il famigerato ‘passo’ della Ferrari. Si tratta della distanza tra ...

MotoGP - Calendario Test 2018 : il programma completo e le date. Tutti gli appuntamenti prima del Mondiale : Il 18 marzo il circuito di Losail ospiterà il primo round del Mondiale 2018 di MotoGP ma prima dell’arrivo in Qatar ci saranno una serie di sessioni di Test per consentire ai team di arrivare pronti all’esordio. Si inizierà a fine gennaio quando si girerà a Sepang, in Malesia. A febbraio, invece, si farà visita alla Thailandia: un Test utile ai piloti per prendere confidenza con il tracciato di Buriram, che il prossimo anno esordirà ...

LIVE Tiro con le freccette - Finale Mondiale 2018 : Taylor-Cross in DIRETTA : 2-7 - Rob in trionfo! Prima volta storica - Taylor si ritira : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale del Mondiale 2018 di Tiro con le freccette: si preannuncia una serata davvero imperdibile ed emozionante all’Ally Pally di Londra come solo i darts sanno offrire. Pubblico scatenato per l’atto conclusivo del torneo iridato: Phil Taylor contro Rob Cross, derby inglese che vale 400mila sterline di borsa. Da una parte l’icona di questo sport, 16 Mondiali in bacheca e ...

Superbike - Calendario Test 2018 : il programma completo e le date. Tutti gli appuntamenti prima del Mondiale : Il Mondiale Superbike 2018 si annuncia quanto mai elettrizzante. Sono già vibranti le polemiche, soprattutto in casa Kawasaki, per colpa del nuovo regolamento che, a detta della casa giapponese, sarebbero stato costruito ad hoc per limitare lo strapotere del campione del mondo Jonathan Rea. Di pepe, dunque, ce n’è in abbondanza, ma la prima gara ufficiale, il 25 febbraio a Phillip Island, per il GP di Australia, è ancora lontana. Il primo ...

MotoGP - Mondiale 2018 : quando le presentazioni delle scuderie e dei piloti? Il calendario e le date. Attesa per Ducati - Honda e Yamaha : Il 18 marzo il Mondiale 2018 di MotoGP avrà finalmente inizio. Sarà come al solito la pista di Losail (Qatar) a dare il via alle danze e sarà caccia aperta a Marc Marquez ed alla Honda. Ducati e Yamaha sono pronte per affilare le loro armi in vista del prossimo campionato rendendo già note le date nelle quali saranno presentate le nuove moto. La nuova Rossa sarà svelata nell’Auditorium della sede di Borgo Panigale il 15 gennaio. Dopo una ...

F1 - Mondiale 2018 : quando le presentazioni delle scuderie? Il calendario e le date. Attesa per Ferrari - Mercedes e Red Bull : Il 25 marzo il Mondiale 2018 di F1 prenderà il via dall’ormai abituale GP d’Australia, nello splendido scenario di Albert Park di Melbourne. Come sempre, nelle settimane che ci separano dal primo semaforo verde della stagione, l’Attesa e la curiosità sono crescenti relativamente alle nuove monoposto. Quest’anno, a differenza di 12 mesi fa, i cambiamenti regolamentari non saranno così radicali, tenendo conto però della ...

F1 - Calendario Mondiale 2018 : tutte le date ed il programma. 21 Gran Premi per una stagione lunghissima da marzo a novembre : Il 2017 è pronto per salutarci ed il 2018 per entrare dalla porta principale. E’ opportuno presentarvi il Calendario del Mondiale 2018 di F1 con i suoi 21 appuntamenti in programma. Si incomincia il 25 marzo con il classico GP d’Australia a Melbourne e si termina il 25 novembre con l’ormai tradizionale chiusura ad Abu Dhabi sul tracciato cittadino di Yas Marina Godremo di uno show di gare serrate in 8 mesi, l’eterna lotta tra Ferrari e ...

MotoGP - Calendario Mondiale 2018 : tutte le date ed il programma. 19 Gran Premi per una stagione lunghissima da marzo a novembre : Il 2018 sarà un anno denso di eventi sportivi, come al solito, ed è giusto presentarvi il Calendario del MotoMondiale 2018. Si preannuncia un’annata davvero intensa e appassionante con MotoGP, Moto2 e Moto3 pronte a regalare spettacolo durante i 19 Gran Premi che ci terranno compagnia da marzo a novembre. Si inizierà come da tradizione a Losail in Qatar e si concluderà a Valencia con la novità della Thailandia. Il programma è davvero ...