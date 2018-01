: #Eysseric oggetto misterioso della #Fiorentina: l'ex Nizza manda un messaggio ai tifosi - CalcioWeb : #Eysseric oggetto misterioso della #Fiorentina: l'ex Nizza manda un messaggio ai tifosi - news_fiorentina : Valentin Eysseric l’oggetto misterioso ancora tutto da scoprire -

(Di martedì 2 gennaio 2018) L’avventura di Valentincon la maglianon è stata fin qui ottima. Il trequartista francese non si è ancora integrato ma ha voluto comunquere unaiviola: “Vi auguro un felice anno nuovo a voi e ai vostri cari. Che quest’anno 2018 sia bello e tutti i vostri desideri diventino realtà. Ho trascorso un anno eccellente ae Firenze. L’avventura con l’OGCN è stata magnifica anche se è frustrante perché non abbiamo potuto partecipare alla Champions League. La mia avventura innon è perfetta ma darò tutto perché la storia sia bella. I miei compagni di squadra e io stiamo facendo di tutto per rendere orgogliosi i nostri. Buon anno, buona salute e Forza Viola!”. L'articolo: l’exunaisembra essere il primo su CalcioWeb.