: Euro, è ancora scontro Prodi-Berlusconi - NotizieIN : Euro, è ancora scontro Prodi-Berlusconi - mottadell : @udogumpel Si forse la cultura italiana non ha ancora assorbito il senso di una valuta forte e inconsciamente si af… - PatriziaRametta : @giardinodidio73 @pbecchi @GiuseppePalma78 @borghi_claudio @Luca_Fantuzzi @castrucci1 @___donatello___… - DjStudioMixer : @CoDaGrieco @Rinaldi_euro @matteorenzi Sull'altro discorso è che vedo parecchi twitt di gente che le spara ancora p… - thexeon : Cambi, è ancora super euro -

"E' surreale che Silviopunti il dito accusatorio per la gestione dell'introduzione dell'. E ci sarebbe da ridere perché fu proprio il suo governo che non volle gestire questa fase come invece avvenne in tutti gli altri Paesi".replica così ae accusa:"Pessima gestione". Il leader di FI aveva sottolineato come l'Italia fosse peggiorata per colpa dell'."L'introduzione con quelle modalità e a quei valori, improvvidadamente accettati da, ha dimezzato redditi e risparmi degli italiani".(Di martedì 2 gennaio 2018)