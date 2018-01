Essere qui | il nuovo anno regala ai fan il sesto album di Emma Marrone

Emma Marrone annuncia a sorpresa il nuovo album 'Essere qui' : In ogni canzone ho messo una parte di me…spero la migliore! Consigliato Biagio Antonacci, 'È in mezzo al mondo' il nuovo singolo anni '80 ","nextFontIcon":" "}' data-theiaPostSlider-onChangeSlide='""'...

Emma Marrone : il nuovo album Essere qui è pronto : Emma Marrone svela il titolo del suo nuovo album e del nuovo singolo Il 26 gennaio 2018 uscirà il nuovo album di Emma Marrone, ‘Essere qui’. Ad annunciare la novità è stata proprio lei sul suo profilo Instagram. La cantante ha fatto sapere di essersi presa il tempo di fare, di cantare e di capire. […] L'articolo Emma Marrone: il nuovo album Essere qui è pronto proviene da Gossip e Tv.

Emma saluta il nuovo anno annunciando il nuovo album “Essere qui” : Capodanno con sorpresa quello di Emma Marrone. La cantante salentina ha annunciato sui social il titolo del nuovo album “Essere qui” svelando anche la sua copertina dal sapore contemporaneo ed inedito. “Essere qui” esce a due anni dall’ultimo album di inediti “Adesso”. Ecco ciò che ha scritto Emma su Facebook: Mi sono presa il tempo necessario, il mio tempo. Il tempo di fare e di disfare, di suonare e di risuonare, di ...

