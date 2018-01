Epifania 2018 | la tradizionale regata della Befana di Venezia GALLERY

Epifania 2018 : il suggestivo rogo “Brusa la Vecia” di Verona : Sabato 6 gennaio 2018, in piazza Bra, a Verona, a ridosso della famosa Arena, si terrà il tradizionale rogo “Brusa la Vecia”, organizzato dal Comune di Verona. Ma quali sono le origini di questo rito che non si spegne? Anticamente nella notte dell’Epifania i contadini erano soliti riunirtsi innanzi al fuoco, invocando i buoni raccolti per l’anno appena entrato. Nell’andamento del fuoco e dalle sue scintille si leggevano le previsioni per ...