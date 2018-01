Enrico Mentana | Presidente Mattarella | perché un giovane dovrebbe votare? I partiti

Lunedì all'Alexander Girardi Hall di Cortina appuntamento con Enrico Mentana alle 18 e Vittorio Sgarbi alle 21 : A cominciare dalla politica. Quali sono i protagonisti dell'anno che si apre? Il 4 marzo gli italiani rinnoveranno Camera e Senato. Sarà davvero 'soltanto' una partita a tre, tra centrosinistra, ...

DALLA CINA/ Lao Xi : ecco le due mosse di Enrico Mentana che sdoganano M5s : Il M5s è entrato in campagna elettorale con due iniziative che di fatto spiazzano i concorrenti e creano un nuovo orizzonte della contesa elettorale. DALLA CINA, LAO XI(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 06:02:00 GMT)DALLA CINA/ Lao Xi: dietro a M5S c'è Enrico Mentana, lo Scalfari "grillino"DIETRO LE QUINTE/ "Corriere", La7, M5s, Urbano Cairo scende in campo?, di A. Fanna

DALLA CINA/ Lao Xi : dietro a M5S c'è Enrico Mentana - lo Scalfari "grillino" : Renzi si è tagliato fuori con Banca Etruria. Berlusconi sembrava aver trovato un ruolo centrale, ma il nuovo patto di governo M5s-LeU lo toglie di mezzo. DALLA CINA, LAO XI(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 06:01:00 GMT)dietro LE QUINTE/ "Corriere", La7, M5s, Urbano Cairo scende in campo?, di A. FannaSCENARIO/ Dai dirigenti del Milan a Veltroni, tutte le nuove "poltrone" di Renzi e Berlusconi, di A. Del Duca

Enrico Mentana : 'Uno scempio le intercettazioni sessuali su Berlusconi' : 'Di intercettazioni ne parliamo 'a babbo morto', ma 'babbo' non è morto, tra l'altro forse vincerà le elezioni… Ne parliamo dopo il lungo periodo in cui è stato fatto, tutti concordi, uno scempio: ...

Non è l'Arena - Enrico Mentana stronca la commissione banche : 'Si intreccia con la campagna elettorale' : In diretta da Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7 , il direttore del TgLa7 solleva una questione di fondo:'Gli interessi della politica ci sono sempre stati. Ma questa commissione bicamerale si ...

Non è l'Arena : da Giletti ospiti Emilio Fede - Enrico Mentana e Matteo Salvini : Lo streaming della puntata di Piazza Pulita di questa sera sarà accessibile sulla piattaforma digitale di La7 . Non è l'Arena, gli ospiti e i temi di stasera Si parlerà di banche e delle vicende che ...

Enrico Mentana a Tv Talk risponde a Blogo : "Massimo Giletti a La7? E' il benvenuto" : Come ogni settimana torna oggi, 11 novembre 2017, l'appuntamento su Rai 3 con Tv Talk, il programma di approfondimento televisivo condotto da Massimo Bernardini con Cinzia Bancone, Sebastiano Pucciarelli e Silvia Motta. Anche questo sabato un personaggio della tv e dello spettacolo è chiamato a rispondere alla domanda settimanale proposta dalla community di Blogo. Si tratta di Enrico Mentana, giornalista e direttore del Tg La7, creatore ...

Tv Talk - anticipazioni 11 novembre : Enrico Mentana e Giancarlo Magalli tra ospiti - info streaming : TV Talk: come e dove vederlo in streaming, info replica Se volete seguire in live streaming la nuova puntata di Tv Talk dell' 11 novembre 2017 , basterà collegarsi a partire dalle ore 14.55 circa al ...

Tv Talk 2017 - ospiti sabato 11 novembre : Enrico Mentana e Magalli : Nuova puntata su Rai 3 di Tv Talk, in studio a commentare gli argomenti più interessanti della settimana Enrico Mentana, Giancarlo Magalli e tanti altri sabato 11 novembre alle ore 15.00 su Rai 3 ritorna l’appuntamento con Tv Talk, il programma di intrattenimento condotto da Massimo Bernardini. Scopriamo ospiti ed anticipazioni di queste settimana… Tv Talk, ospiti di sabato 10 novembre Puntuale come ogni sabato ritorna alle ore 15.00 ...

A Gulp Music Riki - a Verissimo Giulia Michelini-Corinne Clery-Carmen Russo - a Tv Talk Enrico Mentana-Giancarlo Magalli - a Frigo Paola Perego : OSPITI IN TV di sabato 11 novembre. Ospite di Frigo dell'11 novembre 2017 Tinto (voto: 6), conduttore e padrone di casa di Frigo (6), il programma di Rai2 in onda alle 10.30, avrà come ospite Paola Perego. Lo chef Natalio Simionato si lascerà ispirare dal piatto preferito della conduttrice, il risotto allo zafferano, per realizzare una rivisitazione davvero originale e gustosa: un risotto all'emulsione di zafferano con midollo croccante e ...

Tv Talk e Blogo - Fai una domanda a Enrico Mentana : Sabato 11 novembre 2017 su Rai 3, a partire dalle ore 15, andrà in onda la quinta puntata di Tv Talk, il programma condotto da Massimo Bernardini, con la partecipazione di Cinzia Bancone e Sebastiano Pucciarelli, che ogni settimana analizza la realtà televisiva italiana (e non solo).Questa volta i lettori di TvBlog avranno la possibilità di fare una domanda al direttore del TgLa7 Enrico Mentanaprosegui la letturaTv Talk e Blogo - Fai una ...

Enrico Mentana : "Di Maio rinuncia al confronto tv con Renzi? Non si fa così" : Di Maio rinuncia al confronto tv con Renzi? "Non credo che sia particolarmente felice". Enrico Mentana, direttore del Tg la7 risponde così all'Ansa. "Premetto che so che qualsiasi cosa io dica in questo momento può sembrare una reazione al fatto che La7 ha perso la possibilità di ospitare il confronto - dice- Ma io so che direi le stesse parole anche se il confronto fosse stato cancellato da un altra rete. Non è cosi ...

Errori tecnici al Tg La7 - Enrico Mentana : "La compagine tecnica sarà a ranghi più ridotti" : Nell'edizione delle 20 del Tg La7, Il Direttore ha avuto a che fare con degli intoppi tecnici da parte della regia durante il sommario dei titoli.Mentana mentre dava conto delle notizie politiche riguardanti le elezioni in Sicilia, la regia, forse per una svista, ha mostrato le immagini riferite all'attentato a New York verificatosi martedì 31 ottobre. A quel punto, notando l'errore commesso, ha commentato turbato: Vabbè torniamo in studio, è ...

Errori tecnici durante il Tg La7 - Enrico Mentana : "La compagine tecnica sarà a ranghi più ridotti" : Nell'edizione delle 20 del Tg La7, Il Direttore ha avuto a che fare con degli intoppi tecnici da parte della regia durante il sommario dei titoli.Mentana mentre dava conto delle notizie politiche riguardanti le elezioni in Sicilia, la regia, forse per una svista, ha mostrato le immagini riferite all'attentato a New York verificatosi martedì 31 ottobre. A quel punto, notando l'errore commesso, ha commentato turbato: Vabbè torniamo in ...