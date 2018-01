E'morto il giudice Imposimato a 81 anni

: ++ Morto il giudice Ferdinando #Imposimato, era stato ricoverato al Policlinico Gemelli il 31 dicembre ++ - giornalettismo : ++ Morto il giudice Ferdinando #Imposimato, era stato ricoverato al Policlinico Gemelli il 31 dicembre ++ - chiarapellegri9 : RT @MediasetTgcom24: Roma, morto il giudice e politico Ferdinando Imposimato #ferdinandoimposimato - MariaAversano1 : RT @Piggioserra: È morto Ferdinando Imposimato: era stato giudice del caso Moro e dell'attentato al Papa - Salvo_Fontana : RT @MediasetTgcom24: Roma, morto il giudice e politico Ferdinando Imposimato #ferdinandoimposimato - ANTEO17 : RT @Piggioserra: È morto Ferdinando Imposimato: era stato giudice del caso Moro e dell'attentato al Papa -

Ferdinandostamani, all'età di 81, al Policlinico Gemelli di Roma. Nato a Maddaloni (Caserta) il 9 aprile 1936, nella sua lunga carriera di magistrato, è statoistruttore di alcuni tra i più importanti processi di terrorismo come quello per il caso Moro e per l'attentato al Papa, l'omicidio del vicepresidente del Csm Vittorio Bachelet e dei giudici Riccardo Palma e Girolamo Tartaglione. Nel 2013 il M5S lo aveva indicato come possibile Presidente della Repubblica, insieme a una rosa di altri nomi.(Di martedì 2 gennaio 2018)