Emma | A fine mese esce il mio sesto album

Uomini e donne / Anticipazioni - la fine dell'anno cambierà le cose per G Emma e Giorgio? (Trono Over) : Uomini e donne , Anticipazioni trono over: Gemma Galgani e Giorgio Manetti insieme a Natale? Tina Cipollari intanto è pronta a fare un regalo "speciale" alla dama...(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 10:48:00 GMT)

Uomini e donne ultime notizie : l'ultimatum a GEmma - è la fine? : Colpo di scena a Uomini e donne trono over. [VIDEO] Per #Gemma Galgani potrebbe essere arrivato il momento della resa dei conti finale. Si mormora che sono in arrivo delle brutte notizie per la dama torinese che da oltre sette anni è una delle protagoniste della trasmissione sentimentale di Maria De Filippi, la quale comincerebbe ad essere un po' stufa della sua continua presenza nel programma. Brutta notizia per Gemma di Uomini e donne: arriva ...