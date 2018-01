: Emirates fa sparire il tricolore dalla maglia di Aru - AdrMontanaro : Emirates fa sparire il tricolore dalla maglia di Aru -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 2 gennaio 2018) Sparisce (o quasi) ildi Fabio Aru: nonostante si sia laureato campione d'Italia, il 27enne ciclista sardo non avrà più unacomposta dai colori della bandiera italiana.Con il nuovo anno, infatti, Aru passa dall'Astana alla Uae. Con il passaggio cambia la. E lo sponsor: tolta la classica- che, da regolamento federale, è composta da tre grandi bande con verde, bianco e rossi - ne indosserà una in cui campeggerà il logo della. Ilsarà molto più piccolo e posto sullo stomaco, cioè in una zona ben poco visibile durante una gara. E sarà l'unica differenza rispetto alle divise dei compagni di squadra, che al posto della bandiera italiana avranno la bandiera degli Emirati Arabi.Il team ha assicurato che lapresentata nei giorni scorsi non sarà quella che Aru userà nelle gare - dove indosserà ...