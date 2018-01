Elezioni 2018 - ci siamo. Ecco tutti i seggi regione per regione : La più popolosa Lombardia fa la parte del leone nella distribuzione dei seggi di Camera e Senato. Con le tabelle pubblicate dalla Gazzetta Ufficiale si stabilisce che alla Lombardia spettano 102 deputati (di cui 37 con l'uninominale) e 49 senatori (di cui 18 con l'uninominale).Al Lazio andranno 58 deputati e 28 senatori; alla Campania 60 deputati e 29 senatori; alla Sicilia 52 deputati e 25 senatori; al Piemonte 45 deputati e 22 senatori; ...

Su Affari "il borsino del voto" Gli ultimissimi trend sul 4 marzo Elezioni 2018 - chi sale e chi scende : Elezioni 4 marzo 2018. Su Affaritaliani.it il borsino del voto. Aggiornamento continuo fino all'apertura delle urne sullo stato di salute delle forze politiche in campo. Si tratta di un'analisi esclusiva basata su sondaggi, sentiment e indicazioni che arrivano dai partiti che partecipano alle Elezioni politiche del 4 marzo Segui su Affaritaliani.it

Sondaggi Politici/ Elezioni 2018 - Regione Lombardia : Maroni batte Gori - M5s al 20% : Sondaggi elettorali Politici, Elezioni 2018 e ultime notizie: intenzioni di voto, Regione Lombardia con Maroni davanti a Gori e al candidato M5s, tutte le analisi verso il voto

Politiche 2018 - ecco i candidati 'civici' di Forza Italia alle prossime Elezioni : Mancano poco più di due mesi al giorno delle elezioni Politiche che indichera' quale sara' la Forza politica che avra' l'onere e l'onore di guidare il Paese per i prossimi cinque anni. Una data più vicina è però quella della presentazione dei candidati che dovrebbe essere indicata dal comitato elettorale entro e non oltre la fine di gennaio. Silvio Berlusconi fu uno dei primi ad introdurre nel 1994 le candidature della societa' civile e ...

Le cose da non scordare nel 2018 : un anno di ponti - mondiali ed Elezioni : Un anno che ha il 1 gennaio di lunedì è perfetto per i buoni propositi, che si cominciano sempre con il primo giorno della settimana. Così è questo 2018, ricco di appuntamenti e anniversari, un po’ meno di ponti e feste ben posizionate. Rispetto al predecessore che finiva in 17, ci sono meno giornate considerate sfortunate in partenza, e c’è una domenica di Pasqua che per davvero, non per scherzo, cade il primo d’aprile. Perfetto per un ...

Elezioni 2018 - Emma Bonino non correrà col Pd : Roma, 1 gennaio 2018 - La lista "+Europa" di Emma Bonino correrà da sola alle Elezioni del 4 marzo 2018 . Salta l'alleanza con il Pd, come spiegano in una nota i promotori della lista Riccardo Magi, ...

Le Elezioni da tenere d’occhio nel 2018 : Si inizia con le presidenziali in Egitto e le politiche in Italia, e si finisce con le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti: in mezzo c'è un gran pezzo di mondo The post Le elezioni da tenere d’occhio nel 2018 appeared first on Il Post.

Mattarella : «Il 2018 sarà l’anno delle Elezioni - il lavoro sia la priorità per le forze politiche» : Il ricordo dei 70 anni della Costituzione «al cui vertice c’è la sovranità popolare». E il parallelo tra i 18enni che vanno per la prima volta al voto e quelli che 100 anni fa furono inviati nelle trincee della prima guerra mondiale

Elezioni 2018 - italiani in cerca di stabilità. Ma sei su dieci sono pessimisti : Solo il 28% pensa che l'economia peggiorerà (l'anno scorso i pessimisti erano il 40%), ma al contempo rimangono pochi quelli che invece ritengono che migliorerà, il 15%, contro il 12% di un anno fa. ...

Elezioni 2018 - in cinque si sfidano per Palazzo Chigi (e se restasse Gentiloni?) : Con lo scioglimento delle Camere è terminata la diciassettesima legislatura e parte ufficialmente la campagna elettorale verso Palazzo Chigi. Anche se la legge elettorale, il Rosatellum, non...

Ultimi sondaggi politici elettorali 2017 : intenzioni di voto partiti e coalizioni / Elezioni Politiche del 4 marzo 2018 : Fratelli d'Italia è la forza politica dove c'è il range minore (Min 5,0 Max 5,4), ad eccezione di Bidimedia (3,8%). La Sinistra è praticamente unita col nuovo partito di Pietro Grasso, Liberi e ...

M5S - nuove regole per le Elezioni 2018. In lista anche non iscritti : Nasce anche una nuova associazione che regolerà la vita politica del Movimento. Da qui, nascerà anche un nuovo Statuto (avete presente il 'non Statuto?') e c'è già chi scommette su nuove regole anche ...

Candidati Elezioni 2018 : da Annibali a Galliani - la carica dei civici per vincere nei seggi : Eppure nella war room di villa San Martino l'ex Cavaliere esamina curricula e si sofferma soltanto su chi ha lasciato traccia nel mondo del lavoro. È il caso di Adriano Galliani, per 31 anni ...

Elezioni 2018 - nuove regole M5s per i parlamentari : candidati anche non iscritti e multe da 100mila euro se cambiano casacca : Prima c'erano le 'parlamentarie', rigorosamente riservate agli iscritti , e non dell'ultima ora, al Movimento. Adesso M5s cambia, in parte, registro. Per la scelta dei prossimi candidati grillini ai ...