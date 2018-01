Ed Sheeran nei Simpson Video | per il cantante cameo nel cartone di Matt Groening | il

ED Sheeran nei SIMPSON / Video - per il cantante cameo nel cartone di Matt Groening : Ed SHEERAN nei SIMPSON , Video : il cantante di Halifax si merita un cameo nel cartone animato di Matt Groening . Presterà la voce al personaggio di Brendan, innamorato di Lisa SIMPSON .(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 22:10:00 GMT)

Ed Sheeran nei Simpson innamorato di Lisa - il cameo del cantante nella parodia di La La Land (video) : Ed Sheeran nei Simpson per un cameo nella nuova stagione della serie statunitense. Il cantautore britannico sarà tra i protagonisti di una puntata della ventinovesima stagione de I Simpsons, in onda dal 7 gennaio. La puntata musicale sarà intitolata Haw Haw Land e, come si può intuire, sarà una parodia al film/musical dal successo mondiale La La Land. Da sempre fan della serie, Ed Sheeran nei Simpson interpreterà Brendan, un giovane musicista ...