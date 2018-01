Ecco la nuova varietà di avocado senza nocciolo | frutto esotico molto apprezzato per le

L'analisi La pagina bianca di Mattarella - la nuova vita di Grillo e il contro-discorso di Salvini. Ecco la sfida di Capodanno : La parte politica, le pagine di parlamentari ed amministratori eletti, sarà solo ed esclusivamente sul blog delle Stelle. "Io - ha detto Grillo - andrò un po' in giro per il mondo con video, ...

Calciomercato - Adriano pronto a tornare in campo : Ecco la nuova destinazione : L’Imperatore Adriano si appresta a tornare in campo a distanza di tre anni dall’ultima gara ufficiale giocata con l’Atletico Paranaense. All’età di 35 anni l’ex attaccante di Inter e Roma, tra le altre, vuole rimettersi in gioco. Il Flamengo è la prima scelta, tra le parti ci sono già stati dei sondaggi con Adriano che reputa la squadra brasiliana la piazza ideale dove poter tornare a giocare perché club e tifoseria ...

Calciomercato - il portiere Leali torna il Italia : Ecco la nuova destinazione : Il portiere Nicola Leali è pronto a tornare in Italia dopo l’esperienza in prestito al club belga Zulte Waregem, pronto infatti il trasferimento in Serie B, al Perugia. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’ l’accordo tra il club umbro e la Juventus (proprietaria del cartellino) è ormai imminente. Il portiere arriverà alla corte di Breda in prestito con diritto di riscatto, un buon colpo per il Perugia alla ricerca di punti ...

Shakira - El Dorado World Tour : Ecco la nuova data di Milano : Lo fa in una lunga lettera pubblicata sul suo profilo Twitter, contenta di annunciare i nuovi spettacoli che la vedranno protagonista in Europa e negli Stati Uniti nel 2018. Top stories https://...

Shakira - El Dorado World Tour : Ecco la nuova data di Milano : «Ci sono stati dei momenti in cui le vostre preghiere e i vostri messaggi di affetto e incoraggiamento sono stati l’unica cosa che ha dato forza al mio spirito». È una Shakira commossa quella che ringrazia i suoi fan del calore dimostrato negli ultimi mesi, quando un problema alle corde vocali l’aveva costretta ad annullare le date del suo El Dorado World Tour. Lo fa in una lunga lettera pubblicata sul suo profilo Twitter, contenta di ...

Juve - nuova avventura in Serie A per Orsolini : Ecco dove : Secondo il Corriere dello Sport l'attaccante ex Ascoli ha diverse richieste in Serie A. LA più importante arriva dal Bologna , che ha bisogno di sostituire l'infortunato Di Francesco . La Juve ...

Montella subito in panchina : Ecco la nuova destinazione dopo l’esonero dal Milan : L’esperienza sulla panchina del Milan non è stata positiva, le aspettative ad inizio stagione erano altissime e Vincenzo Montella non le ha rispettate. Il club rossonero ha optato per il ribaltone in panchina, al suo posto è arrivato Gennaro Gattuso che però non ha cambiato le sorti del Milan. Le colpe dell’allenatore sono tante ma non tutte sono addebitabili all’Aeroplanino che adesso è pronto a rimettersi subito in corsa. Il ...

Lapo Elkann e Cristina Saracino / È amore! Ecco chi è la modella - nuova fiamma del rampollo : Lapo Elkann e Cristina Saracino, è amore! Gli scatti del settimanale Chi confermano: Ecco chi è la modella pugliese, nuova fiamma del noto rampollo!(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 16:10:00 GMT)

"Exploracity" - Ecco la nuova applicazione per la scoperta del territorio : Genova - Questa mattina è stata presentata a Palazzo Tursi la nuova app Exploracity, la piattaforma mobile di ETT S.p.A. per la scoperta del territorio realizzata sotto il patrocinio e in ...

Formula 1 - le modifiche per svoltare : Ecco come sarà la nuova Ferrari : In casa Ferrari si pensa alla prossima stagione con l’intenzione di tornare a vincere dopo il dominio della ultimi stagione della Mercedes. Nel frattempo arrivano le prime indiscrezioni sulla monoposto, il passo dovrebbe essere un pochino più allungato, infrangendo il muro dei 3.600 mm. Una scelta opposta a quella della Mercedes. Secondo quanto riportato da Motorsport.com, inoltre, gli ingegneri della Ferrari manterranno il convogliatore ...

Natalia Estrada - la nuova vita dopo 'Il Ciclone' : Ecco come vive oggi lontano dalla tv : Che fine ha fatto Natalia Estrada ? Se avete avuto un po' di nostalgia nel rivederla ne Il ciclone andato in onda il 26 dicembre su Italia 1, sappiate che l'ex showgirl ha cambiato completamente vita. ...

Calciomercato - Diamanti si rimette in gioco : Ecco la (probabile) nuova destinazione : Il Calciomercato sta per entrare nel vivo, le società sono al lavoro per rinforzare le rose già dai primi giorni del nuovo anno. Un calciatore pronto a rimettersi in gioco è Alessandro Diamanti che si è svincolato a giugno dopo l’addio al Palermo. La probabile destinazione dovrebbe essere il Livorno, in lotta per la promozione in Serie B. La dirigenza è al lavoro per convincere il calciatore, proposto un anno e mezzo di contratto, Diamanti ...

L'inchiesta I selfie mortali - la nuova moda pericolosa che corre sui social. Ecco i primi casi in Italia : Tra i fenomeni esplosi quest'anno e di cui faremmo davvero a meno nel 2018, c'è quello dei selfie estremi. Decine di vittime e feriti in tutto il mondo - giovanissimi - pur di immortalarsi in foto ...

