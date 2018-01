Ecco chi è Aaron il gigolò che è uscito con Gemma Galgani!

Calciomercato Juventus - Conte allo scoperto : “Chiellini al Chelsea? Ecco la verità” : Da ieri Giorgio Chiellini è entrato negli ultimi sei mesi di contratto e sarebbe quindi di accordarsi con qualche altro club per un trasferimento a giugno a parametro zero. In Inghilterra sono ribalzate alcune voci in merito ad un possibile approdo del difensore bianconero al Chelsea a fine stagione. Il tecnico dei ‘Blues’, Antonio Conte, ha però smentito questa ipotesi: “Chiellini obiettivo del Chelsea? No, devo essere onesto. ...

Chissenefrega degli svarioni della Fedeli. Ecco le pagelle della ministra : Chi in questi giorni non perde colpi a denunciare sui social e non solo, gli errori grammaticali della ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli, somiglia a chi quando il saggio indica la luna guarda al dito. Non voglio certo mettermi a difendere l’inquilina di viale Trastevere, ma Chissenefrega di un congiuntivo errato o di un “sempre più migliore”. Nel 2018 avremo ben altro a cui pensare. Arrivati a fine legislatura piuttosto è tempo di dare ...

Oddo-Iachini - la cura funziona : giocatori rivalutati - Ecco chi piace alle big : Udinese e Sassuolo sono le due squadre che hanno più beneficiato dal cambio di allenatore. Nella precedente gestione infatti, anche i calciatori che negli anni passati erano stati protagonisti di ...

Inter - De Vrij chiede tempo : Ecco a cos’è dovuta questa “attesa” : Stefan De Vrij ha chiesto tempo all’Inter. Secondo il “Mundo Deportivo” c’e’ il sogno Barcellona dietro l’indecisione del difensore della Lazio che e’ stato piu’ volte seguito dai dirigenti azulgrana e che, a 25 anni, spera di prendere il posto di Mascherano. Il club catalano in Italia segue anche il centrale del Napoli, Kalidou Koulibaly, ma il fatto che l’olandese sia con il contratto in ...

Lazio - emergenza gialli : Ecco chi deve stare attento : Allarme cartellini in casa Lazio. A Stefan Radu e Lucas Leiva, due titolarissimi di Inzaghi, basterà un solo cartellino per essere squalificati. Come sottolinea il Corriere dello Sport, entrambi sono giunti a quota 4 ammonizioni: alla prossima dovranno restare fermi per un turno. In difesa la Lazio si sente coperta: un'eventuale assenza del romeno potrebbe essere facilmente ...

L'inchiesta Moschee e affari senza pagare le tasse. Ecco la "ayatollah economy" - la causa di tutti i mali dell'Iran : La domanda di fondo è questa: è possibile riformare un'economia rivoluzionaria, per di più islamica? L'impresa è ardua. In Iran ci sono circa 80mila tra Moschee, templi e istituzioni religiose che ...

Influenza : 100 anni dalla “Spagnola” - Ecco i virus da tenere d’occhio : Sono ormai passati 100 anni da quando dilagava la famigerata pandemia Influenzale nota come “Spagnola“. “In sei mesi, fra l’ottobre del 1918 e l’aprile del 1919, contagiò 1 miliardo di persone, con 50 milioni di morti, più della I Guerra Mondiale. E una stima che per l’Italia oscilla tra 375.000 e 650.000 vittime. La letalità del virus era altissima: arrivò anche al 70%. La Spagna era una nazione neutrale, e ...

Rebecca De Pasquale - dopo il Grande Fratello perde 25 chili : Ecco cosa farà l'ex concorrente trans : Rebecca De Pasquale trasformata: dopo il Grande Fratello perde 25 chili ed ora 'si candida'. A 3 anni dalla sua partecipazione al Grande Fratello, Rebecca De Pasquale si è trasformata. La concorrente ...

Il Litchi : Ecco perchè è uno dei frutti più salutari in assoluto : Il Litchi è un frutto esotico altamente salutare, ricco di vitamine, capace di combattere patologie degenerative e facilitare la circolazione sanguigna. E’ un frutto davvero benefico per l’organismo dal gusto particolare e ricercato, che ricorda una particolare qualità d’uva. Conosciuto anche con i nomi desueti di “ciliegia cinese” e “uva del deserto”, il Litchi è una bacca dalla scorza soda e rugosa, di colore rosato, che al ...

Ciclismo - Fabio Aru chiude il caso della maglia Tricolore e rassicura i fan : 'Ecco la verità' : Il mondo del Ciclismo ora è questo, capisco i tifosi e gli appassionati, ma sono tante le esigenze che devono essere accontentate. Non dico che bisogna per forza accettarlo, ma spero si possa ...

Napoli - De Laurentiis vuole regalare un giocatore napoletano a Sarri : Ecco chi è Video : Dopo la vittoria ottenuta dal Napoli ai danni del Crotone all'Ezio Scida [Video], che ha portato gli azzurri ad aggiudicarsi il titolo di campioni d'inverno, è ora di pensare al calciomercato e a come rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Infatti, con il Napoli che avra' tre competizioni da disputare e una corsa scudetto da continuare, diventa una necessita' primaria fornire un adeguato ricambio al tridente titolarissimo ...

L'inchiesta "C'è una squadra di Serie A in mano alla 'Ndrangheta". Ecco le carte dell'accusa choc : Si legge nel dossier mafia-calcio della commissione Antimafia: "Per quel che riguarda il Crotone calcio, nonostante la procura distrettuale di Catanzaro abbia recentemente proposto l'applicazione di ...

Napoli - De Laurentiis vuole regalare un giocatore napoletano a Sarri : Ecco chi è : Dopo la vittoria ottenuta dal Napoli ai danni del Crotone all'Ezio Scida, che ha portato gli azzurri ad aggiudicarsi il titolo di campioni d'inverno, è ora di pensare al calciomercato e a come rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Infatti, con il Napoli che avrà tre competizioni da disputare e una corsa scudetto da continuare, diventa una necessità primaria fornire un adeguato ricambio al tridente titolarissimo ...

Chiellini : 'Ecco la differenza tra Inter e Juventus. Adesso soffrono perché...' : Intervistato da Premium Sport, Giorgio Chiellini spiega la differenza tra Inter e Juventus. 'La classifica si è allungata, ma penso che la Roma possa rientrare in corsa. L'Inter è già fuori? No, ancora no, vediamo le ...