EaseUS Data Recovery Wizard recupera i file cancellati

: Utile a qualcuno? Per me è stato fondamentale! - Leveltrepuntoze : Utile a qualcuno? Per me è stato fondamentale! -

Leggi la notizia su chimerarevo

(Di martedì 2 gennaio 2018) Quante volte vi è capitato di perdere foto o documenti importanti perchéper errore, solo dopo esserci accorti di aver già cancellato il cestino? In altri casi la situazione si è fatta drammatica quando il disco rigido con tutti i nostri ricordi o i video tanto conservati si è divertito a cancellare o a rendere inaccessibili i. Altro scenario è l’uso di strumenti di formattazione del disco: formattare partizioni a caso non è mai una scelta saggia specie se non si ha l’adeguata conoscenza informatica. Da oggi abbiamo un alleato in più: possiamore ida un disco esterno, da un device esterno o dal disco rigido utilizzando un software di recupero dati comeFree, un’applicazione gratuita per Windows che fa parte dei cosiddetti software per il recupero dati. Comere...