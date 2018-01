È morto Albino Longhi | storico direttore del Tg1 | aveva 88 anni

morto Albino Longhi - storico direttore del Tg1 si è spento a 89 anni : E' Morto Albino Longhi. Giornalista, dal 1969 in Rai, storico direttore del Tg1, era nato a Mantova nel 1929. Aveva diretto la testata della rete ammiraglia per due volte, dal 1982 al 1987 e poi per ...