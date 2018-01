E' morto a Torino Maurizio Braccialarghe

Si dà fuoco in auto dopo un litigio con la moglie - morto un 46enne a Torino : L'uomo era stato denunciato dalla moglie per violenze e ieri gli era stato notificato il divieto di avvicinamento. Questa mattina avrebbe provato ad entrare a casa della donna. Lei, spaventata, ha chiamato la polizia. A quel punto, sarebbe corso in auto dove si sarebbe dato fuoco

Feriti per i botti di Capodanno/ Da Napoli a Torino : nessun morto - ma aumenta il numero dei minori coinvolti : Feriti per i botti di Capodanno a Napoli e Torino: 12enne colpito a una gamba, bomba carta alla Falchera manda in frantumi i vetri delle finestre di 30 abitazioni. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 19:05:00 GMT)

Torino - ambulanza precipita in una scarpata : morto il paziente - feriti due volontari : Un' ambulanza della Croce Bianca del Canavese è precipitata nella serata di mercoledì in una scarpata a Pertusio (Torino) uccidendo il paziente che era a bordo. Ancora in corso di accertamento le ...

Palermo - investe pedone e cade col motorino : morto Mattia Santangelo : Palermo Un giovane di 19 anni, Mattia Santangelo, è morto poco prima di mezzanotte del 17 dicembre, schiantandosi in viale Regione Siciliana, a Palermo, con lo scooter su cui viaggiava, dopo avere ...

Torino - cadavere di un uomo trovato scalzo in un campo : è morto assiderato : Torino, cadavere di un uomo trovato scalzo in un campo: è morto assiderato Il cadavere, scoperto da un passante, aveva al polso il braccialetto di un ospedale. Per gli inquirenti, potrebbe essersi allontanato da un nosocomio per poi morire per assideramento.Continua a leggere Il cadavere, scoperto da un passante, aveva al polso il braccialetto di […] L'articolo Torino, cadavere di un uomo trovato scalzo in un campo: è morto assiderato ...

Lecce - ubriaco al volante travolge motorino : morto il padre - grave il figlio : Lecce Un incidente stradale drammatico è avvenuto questa mattina, 11 dicembre, poco dopo le 6 in viale Marche a Lecce dove un'auto Bmw 320, condotta da un bulgaro di 35 anni, risultato poi ubriaco, ha ...

Beppe Bonetto/ E' morto lo storico direttore generale del Torino - il ricordo dei granata : Beppe Bonetto: è morto lo storico direttore generale del Torino, artefice dell'ultimo scudetto granata. Ha inventato il mestiere del procuratore, un lavoro che non esisteva(Pubblicato il Tue, 28 Nov 2017 17:58:00 GMT)

