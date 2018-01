Dybala | il “gioiello” del calcio torna a brillare a fine anno

: #VeronaJuve Abbiamo chiuso l'anno con una vittoria contro il Verona a Bentegodi ed ieri sera anche ha ritrovato la… - RobertaFazio7 : #VeronaJuve Abbiamo chiuso l'anno con una vittoria contro il Verona a Bentegodi ed ieri sera anche ha ritrovato la… - aristeralex : La fenomenale doppietta di Dybala ha oscurato il vero gioiello di stasera: il delizioso cross a rientrare di Lichts… - GiovaAlbanese : Oggi su @LaStampa il piano #Juventus per recuperare il gioiello #Dybala - varundesikan : RT @capuanogio: #Mourinho ci prova e dopo Pogba vuole anche #Dybala. Pronti 68 mln di euro ma la #Juve alza il muro e non vuole sentire par… - martabassof : Cari media taliani, il soprannome di #Dybala è JOYA tradotto: GIOIELLO, pronunciato: J = H aspirata, e Y = come… -

(Di martedì 2 gennaio 2018) Èto, è rinato. Il divin bambino sinistrorso èto a segnare, e si è scoperto anche destro di piede. La favola didel 2017 ha le fattezze angiolesche vagamente alla Tyrone Power del ventiquattrenne Pauloche sabato 30 dicembre, con due giocate delle sue, ha dato la vittoria alla sua squadra nell'ultimo confronto dell'solare.Era partito fortissimo ad agosto, el pibe de la pensión dell'Instituto Atletico di Cordoba venuto a cercar fortuna in Italia, nel Palermo di Zamparini. Undici gol in due mesi, praticamente l'intero carniere del campionato 2016-17, avevano messo di buon umore i dirigenti della Juventus e scatenato giornalisti e opinionisti in paragoni con i grandi mancini argentini del presente (Messi) e del passato (Sivori).Paragoni pesanti per le spalle di chiunque, anche per quelle strette ma metaforicamente larghe ...