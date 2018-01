Dopo il 2017 d’oro della Borsa Mister Enjoy vale 32 milioni in più : Per Gianluca Vacchi (foto) il 2017 è stato un anno prezioso. Valore: circa 32 milioni. Infatti, secondo i calcoli di «Business Insider Italia», il prezzo delle azioni Ima da gennaio a dicembre è salito da 57 a 68 euro e la capitalizzazione del gruppo emiliano (leader mondiale delle macchine automatiche) è passata da 2,2 a 2,7 miliardi. La famiglia Vacchi controlla il gruppo Ima tramite Sofima, che detiene in portafoglio la ...

Trasporto aereo - ASN : il 2017 l'anno più sicuro dal Dopoguerra : Roma, 2 gen. (askanews) Il 2017 è stato l'anno più sicuro per il Trasporto aereo dalla fine della seconda guerra mondiale. E' quanto certifica Aviation Safety Network, un sito specializzato nell'...

Forex - euro in rialzo oltre $1 - 20. Dollar Index debole Dopo perdita più forte in 14 anni nel 2017 : Dollar Index debole a 92,188, dopo aver chiuso il 2017 riportando la perdita più forte dal 2003. euro in rialzo, guadagna lo 0,12%, a $1,2026; il Dollaro è piatto sullo yen, +0,03%, a JPY 112,66.

Dopo un 2017 ancora in crescita vi auguriamo 365 giorni di 'buona informazione' in più con VicenzaPiù - VicenzaPiu.com - VicenzaPiùTv e la ... : I dati vanno "letti" ricordando che siamo un sito o, meglio, un quotidiano web non generalista, che non tratta di cronaca, bianca o nera che sia, e che è focalizzato in massima parte sui temi e sugli ...

Classifica Coppa del Mondo Sci Alpino maschile 2017-2018 : la graduatoria Dopo la combinata di Bormio. Hirscher in testa - accorcia Aksel Lund Svindal : Tutte le classifiche dopo la combinata di Bormio vinta dal francese Alexis Pinturault. Era anche la prima combinata della stagione. La Classifica della Coppa del Mondo di sci Alpino maschile 2017-18 1 Marcel Hirscher AUT 534 2 Henrik Kristoffersen NOR 505 3 Kjetil Jansrud NOR 465 4 Aksel Lund Svindal NOR 454 5 Alexis Pinturault FRA 387 6 Matthias Mayer AUT 318 7 Beat Feuz SUI 316 8 Max Franz AUT 303 9 Aleksander Aamodt Kilde NOR 297 10 Dominik ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2017-2018 : la graduatoria Dopo il gigante di Lienz. Mikaela Shiffrin comanda la generale. Rebensburg in testa in gigante : Mikaela Shiffrin continua a comandare la Classifica generale di Coppa del Mondo, ma deve inseguire in quella di gigante una Viktoria Rebensburg che oggi grazie al secondo posto guadagna qualche punto sull’americana (terza). Risale in Classifica anche Federica Brignone, tornata al successo in quel di Lienz. La Classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2017-2018 1 Shiffrin Mikaela USA 881 2 Rebensburg Viktoria GER ...

Sci alpino - Gigante femminile Lienz 2017 : Viktoria Rebensburg guida Dopo la prima manche - Brignone e Goggia vicinissime. Distacchi minimi! : Viktoria Rebensburg si piazza davanti a tutte nella prima manche del Gigante femminile di Lienz, in Austria, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2017. La tedesca ha chiuso la prima run con un vantaggio di soli 5 centesimi sull’americana Mikaela Shiffrin, scesa con il pettorale numero uno e anche oggi una delle principali indiziate alla vittoria finale. Fra la prima e la settima il distacco è però di soli 28 centesimi, segno che ci ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2017-2018 : la graduatoria Dopo lo slalom di Lienz. Mikaela Shiffrin senza rivali in generale e slalom : La vittoria di oggi in slalom conferma il dominio in Classifica di Mikaela Shiffrin. L’americana si conferma leader della Classifica generale e di quella di specialità, dimostrando ancora una volta di più di non aver rivali in entrambe le classifiche. La giovane classe 1995 a stelle e strisce si avvia verso la conquista della sua seconda Coppa di Cristallo consecutiva quando ancora non siamo arrivati a metà stagione, puntando al record di ...

Abbronzatissimi 2 - Un anno Dopo/ Oggi in tv su Iris : curiosità sul film con Eva Grimaldi (28 dicembre 2017) : Abbronzatissimi 2 - Un anno dopo, il film in onda su Canale Nove Oggi, giovedì 28 dicembre 2017. Nel cast: Jerry Calà, Eva Grimaldi, Franco Oppini e Vanessa Gravina. Il dettaglio.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 16:55:00 GMT)

Classifica Coppa del Mondo Sci Alpino maschile 2017-2018 : la graduatoria Dopo Bormio. Hirscher in testa - accorcia Aksel Lund Svindal : Dominik Paris ha vinto la discesa libera di Bormio: in attesa della seconda gara di domani, la combinata alpina, è tempo di aggiornare la Classifica generale e quella di specialità. Con il secondo posto odierno, Aksel Lund Svindal consolida il primato nella Classifica di discesa e accorcia su Marcel Hirscher in quella generale. Il nostro Dominik, con il successo di oggi, si piazza nella top five della Classifica di specialità. La Classifica ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2017-2018 : la graduatoria Dopo la discesa di Bormio. Dominik Paris sale in top ten : La discesa di Bormio ha premiato Dominik Paris. L’azzurro è stato il più veloce sula mitica pista Stelvio, tornata nel Circo Bianco dopo ben tre anni di assenza. Il successo odierno ha consentito al nativo di Merano di salire in top ten della Classifica generale della Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino, comandata sempre da Marcel Hirscher davanti ad Henrik Kristoffersen. Sul terzo gradino del podio provvisorio c’è Aksel Lund ...

ABBRONZATISSIMI 2- UN ANNO Dopo/ Su Canale Nove il film con Jerry Calà (oggi - 28 dicembre 2017) : ABBRONZATISSIMI 2 - Un ANNO DOPO, il film in onda su Canale Nove oggi, giovedì 28 dicembre 2017. Nel cast: Jerry Calà, Eva Grimaldi, Franco Oppini e Vanessa Gravina. Il dettaglio.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 10:34:00 GMT)

Ariana Grande supera Beyoncé come “artista più impegnata nel sociale del 2017” Dopo l’attentato di Manchester : Ariana Grande è stata eletta dall'organizzazione DoSomething l'artista femminile più impegnata nelle socialmente nel 2017: nella tradizionale classifica The Celebs Gone Good, che indica le celebrità più generose dell'anno, la cantante di Dangerous Woman appare al terzo posto dietro Chance the Rapper, impegnato nel miglioramento del sistema educativo al fianco di due organizzazioni benefiche di Chicago, e il giocatore di football Colin ...

Pallanuoto maschile - Serie A1 2017-2018 : risultati e classifica Dopo la decima giornata. Brescia cade - Pro Recco sola in vetta! : Si sapeva che sarebbe stato il match di cartello, e di certo le emozioni non sono mancate: Sport Management e Brescia danno vita ad una partita molto equilibrata nella decima giornata di Serie A1 di Pallanuoto maschile, ed alla fine la squadra ospite perde l’imbattibilità in campionato, capitolando per 4-3. La sorpresa della giornata la mette a segno la Lazio, che batte per 13-11 il Napoli e lo avvicina in classifica, mentre approfittano ...