Donna fatta a pezzi Ultime notizie | Verona | la vittima è una marocchina di 46 anni | si

Verona : il giallo della Donna marocchina trovata fatta a pezzi. Ora è caccia all'assassino : E' di una donna marocchina di 46 anni, che viveva a Verona, il cadavere smembrato ritrovato tre giorni fa in un campo nei pressi di Valeggio sul Mincio, nel veronese. Lo confermano fonti dei carabinieri di Villafranca, dopo che il sindaco di Valeggio, come riporta il "Corriere del Veneto", aveva anticipato questa indicazione. La donna era in Italia da circa 20 anni, e viveva svolgendo lavori saltuari, come badante e addetta alle pulizie. Era ...