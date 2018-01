Donald Trump | 5 bugie al giorno Il bilancio di un anno fatto dal Washington Post

Donald Trump Junior - papà in spiaggia : Castelli di sabbia, partite di football, corse a perdifiato, tuffi e (più) di un paio d’occhi: dura la vita dei papà in spiaggia, compresi quelli vip, che quando si tratta di vacanze devono fare il proprio, sorvegliando i rampolli in libera uscita. Donald Trump Junior, primogenito del Presidente USA Donald e dell’ex moglie Ivana Trump, se la cava egregiamente con Donald III, Spencer e Chloe, tre dei cinque figli avuti dalla moglie ...

Un anno vissuto pericolosamente : il 2017 di Donald Trump : NEW YORK - Un anno di proclami, di promesse, di fatti. Un anno di parole, di strilli, di tweet, di gaffe, di insulti. Un anno di rottura, di schemi saltati, di improvvisazione. Un anno passato a...

Inaugurata grande statua di Donald Trump con fattezze di cane : "Nessuna malizia" : Davanti a un centro commerciale di Tiayuan, nella provincia cinese di Shanxi, è stata Inaugurata una grande statua di un cane con le fattezze di Donald Trump. E' un segno di buona fortuna per...

Donald Trump gaffeur sul clima : "Usiamo il surriscaldamento globale" : Da "negazionista del clima" a irriverente gaffeur sul surriscaldamento globale. Donald Trump è tornato a parlare dellla lotta al cambiamento climatico, ironizzando e negandolo in un tweet, in occasione dell'ondata di freddo estremo che ha colpito parte degli Stati Uniti e che dovrebbe durare finale al weekend con punti di -40 nel Minnesota e di -20 a Detroit nel Michigan.

Marvel-Trump - giallo censura Il fumetto sul 'mostro arancione' Donald e i Fantastici 4 : il caso : Una battuta scritta e poi censurata su Donald Trump nel fumetto Marvel Two-in-One #1? Spider-Man dice alla Cosa di essere lì per sostenerlo rifrendosi a Ben Grimm come al "secondo mostro arancione più famoso al mondo"

Una stazione ferroviaria a Gerusalemme sarà intitolata a Donald Trump : Il ministro dei Trasporti israeliano Yisrael Katz ha annunciato che intende intitolare una stazione ferroviaria che verrà costruita nel centro di Gerusalemme al presidente americano Donald Trump. «Il muro del pianto è il luogo più sacro per gli ebrei», ha The post Una stazione ferroviaria a Gerusalemme sarà intitolata a Donald Trump appeared first on Il Post.

Vaticano - Papa Francesco contro Donald Trump e Israele : 'Gerusalemme - capitale di due Stati' : ... Papa Francesco ha parlato anche di Gerusalemme, la capitale contesa e la città in cui Donald Trump ha deciso di spostare l'ambasciata statunitense, facendo insorgere il mondo arabo. Il Pontefice, di ...

Lorenzo Mendoza - il Donald Trump venezuelano si prepara a sfidare Maduro? : ... cosiddetta indistruttibile, con il suo controllo dei prezzi...Già il presidente della Repubblica bolivariana del Venezuela non ha più alcuna possibilità di intervenire nell'economia...'. Allora, il ...

Donald Trump e Kim Jong-un - i due volti della stessa medaglia : Pubblicità Pubblicità 5 Avrebbero meritato entrambi una copertina sul Time. Peccato non esistano foto che ritraggono insieme # Donald Trump e #Kim Jong-un , ma del resto il presidente degli Stati ...

Donald Trump e Kim Jong-un - i due volti della stessa medaglia Video : 5 Avrebbero meritato entrambi una copertina sul Time. Peccato non esistano foto che ritraggono insieme #Donald Trump e #Kim Jong-un, ma del resto il presidente degli Stati Uniti ed il leader della Corea del Nord non si sono mai incontrati. Il miliardario entrato alla Casa Bianca ha conquistato il titolo di 'personaggio dell'anno' sul noto settimanale statunitense nel 2016; Kim ha 'rischiato' di esserlo quest'anno, ma gli sono state ...

Donald Trump - i successi del primo anno : Trump è al timone e per la prima volta non conferma il secondo mandato al capo della Federal Reserve ma i tassi si alzano lo stesso, segno di un'economia che crede in se stessa. Quarto grado. Gli ...

La disfatta di Gerusalemme : Donald Trump ha tutto il mondo contro : Una vera disfatta per il Presidente americano che deve fare i conti con un mondo che ora come ora gli rema contro. Non sono mancati i Paesi che, in tutto ciò, hanno voluto astenersi dal voto come il ...