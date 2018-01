Doha | Berrettini e Travaglia al secondo turno

Tennis - ATP Doha 2018 : che impresa di Matteo Berrettini! Battuto il serbo Troicki in tre set! : Piacevole sorpresa a Doha, nel torneo ATP 250: Matteo Berrettini, numero 135 al mondo, batte il serbo Viktor Troicki, ben 80 posizioni più in alto del nostro rappresentante, in tre set, al termine di un’autentica battaglia sportiva, ed accede al secondo turno. L’italiano si impone con il punteggio di 4-6 7-6 (5) 6-4 in due ore e venti minuti di gioco ed ora affronterà il tedesco Peter Gojowczyk. Si tratta per lui della prima vittoria ...