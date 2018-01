Discarica abusiva scoperta dalla municipale scatta il sequestro | rifiuti interrati

Sequestrata Discarica abusiva sulla Modica Pozzallo : La Polizia Locale di Modica sequestra discarica abusiva di rifiuti speciali e pericolosi su area pubblica.

Discarica abusiva al depuratore comunale LE FOTO : Discarica abusiva al depuratore comunale. Discarica abusiva Sono in molti i cittadini di Brandizzo che, in questi giorni, si sono rivolti al gruppo Alternativa Civica, guidata da Giuseppe Deluca. Il ...

Torre Annunziata - A Rovigliano la Guardia di Finanza sequestra Discarica abusiva di rifiuti pericolosi : Gli ultimi articoli di Cronaca Regione - Ritardi e disagi per i pendolari, Capitan Ventosa di Striscia in Circumvesuviana Sorrento - Tenta di comprare regalo di Natale con soldi falsi, arrestato ...

Terra dei Fuochi : i carabinieri Noe sequestrano una Discarica abusiva : Una discarica abusiva sorta su un’area di circa 10mila metri quadrati e’ stata sequestrata a San Tammaro, nel Casertano, dai carabinieri del Noe. I militari hanno scoperto lo sversatoio, composto da 60mila metri cubi di rifiuti speciali pericolosi, soprattutto residui dell’attivita’ di costruzione e demolizione, nel corso dei controlli finalizzati al contrasto degli illeciti ambientali nella Terra dei Fuochi. E’ ...

Discarica abusiva nel Casertano : sequestro e denuncia : Napoli, 7 dic. (askanews) I carabinieri del Noe di Caserta, nel corso di attività finalizzata al contrasto degli illeciti ambientali, a San Tammaro hanno individuato un autocarro intento a scaricare ...

Scoperta Discarica abusiva in un'area protetta di Gela : Palermo, 30 nov. (askanews) La Guardia di Finanza di Gela ha scoperto una discarica abusiva di rifiuti speciali realizzata su un'area di circa 3.000 metri quadri, interamente circondata da serre ...

Torino - Discarica abusiva nelle campagna da tremila tonnellate : Torino, 28 nov. (askanews) tremila tonnellate di rifiuti tossici sono stati dispersi nelle campagne torinesi in seguito al fallimento di un'azienda attiva nelle costruzioni stradali. La discarica a ...

Castellammare - Ancora rifiuti abbandonati per strada : piccola Discarica abusiva a via Cosenza : Decine di rifiuti ammassati ai lati della carreggiata. E' questo quello con cui devono fare i conti alcuni residenti del rione San Marco, nei pressi di via Cosenza, a causa di una piccola discarica ...

Sequestrata una Discarica abusiva con 150 automobili abbandonate : Blitz dei carabinieri forestali in una autofficina della Lunigiana, denunciato il titolare di un'autofficina

Scoperta una mega Discarica abusiva a Comiso : Comiso - I carabinieri della Compagnia di Vittoria, nella mattinata di ieri, hanno sottoposto ad attività ispettiva numerosi appezzamenti agricoli situati in territorio di Comiso e nelle relative ...

Comiso - sequestrata Discarica abusiva di 5 mila metri quadri : Lotta al fenomeno delle fumarole. I carabinieri a Comiso denunciano una persona e sequestrano una discarica abusiva di oltre 5.000 mq.

Ragusa - Finanza sequestra Discarica abusiva ad Acate : I finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa sequestrano ad Acate una discarica abusiva di oltre 20 tonnellate di rifiuti.

Terra dei fuochi - Discarica abusiva in area recintata : sequestro : Napoli, 31 ott. (askanews) I carabinieri del Noe di Caserta hanno individuato, in località Le Cancelle ad Aversa in piena Terra dei fuochi, un'area di circa 5mila metri quadrati, recintata e con ...

Novara : sequestrata una Discarica abusiva : I Carabinieri forestali delle stazioni di Borgolavezzaro e di Carpignano Sesia, hanno s equestrato una discarica di rifiuti di vario genere, pericolosi e non, nel Comune di Cerano (Novara). La ...