DIRETTA Torino Bayern Monaco risultato finale 90-76 | Garrett ispira la grande

Torino : al Politecnico in DIRETTA dalla ISS la finale della Zero Robotics Competition : La Zero Robotics Competition, organizzata per l’Europa da Politecnico di Torino, Asi, Università degli studi di Padova, Ufficio scolastico regionale del Piemonte e Rete Robotica a scuola, si concluderà quest’anno, l’11 gennaio, presso l’ateneo torinese che ospiterà 150 dei ragazzi arrivati in finale, tra i quali anche gli alunni di tre scuole piemontesi. Gli studenti assisteranno in diretta all’ultimo torneo della ...