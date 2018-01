Dinamo Sassari-Avellino | orario | diretta tv e info streaming

Venezia - Dinamo Sassari - diretta tv e info streaming Video : Venezia-#Dinamo Sassari è il match in programma oggi, martedì 26 dicembre, alle ore 18 al Taliercio. La sfida è valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano, Serie A di basket. [Video]A dirigere la gara saranno gli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Mark Bartoli e Matteo Boninsegna. La sfida tra i due roster si preannuncia molto interessante, soprattutto dal punto di vista della classifica. Infatti, le squadre si trovano a pari punti, 14 ...

Paulding stende Sassari - la Dinamo ko a Oldenburg : ROMA - Brusca battuta d'arresto per la Dinamo Sassari che che è stata sconfitta con un perentorio 90-72 dai tedeschi dell'Oldenburg, guidati dall'incontenibile Ricky Paulding, autore di ben 25 punti ...

Champions League - la Dinamo Sassari schianta il Pinar Karsiyaka : ROMA - Prosegue il momento di grande forma della Dinamo Sassari che a Izmir centra il sesto successo consecutivo tra campionato e Champions League battendo 79-70 il Pinar Karsiyaka che all'andata ...

Basket - Champions League 2017-2018 : la Dinamo Sassari passa in casa del Pinar Karsiyaka : Il Banco di Sardegna Sassari sorride: nell’ottava partita della fase a gironi della Champions League di Basket 2017-2018, infatti, ha colto una vittoria importantissima in casa del Pinar Karsiyaka, portando la striscia di successi consecutivi (considerando anche il campionato) a quota 6. Inoltre, la formazione sarda ha ottenuto due punti fondamentali in ottica classifica in un girone che fino a questo momento è stato equilibratissimo. La ...

DIRETTA / Pinar Karsiyaka Sassari (risultato finale 70-79) streaming video e tv : colpo della Dinamo Sassari : DIRETTA Pinar Karsiyaka Sassari: streaming video e tv, orario, risultato live. In Champions League di basket trasferta turca per la Dinamo (12 dicembre)(Pubblicato il Tue, 12 Dec 2017 19:31:00 GMT)

Enisey - Dinamo Sassari - orari - info diretta e streaming e i probabili roster : Enisey-Sassari è la sfida di Basket Champions League in programma oggi, mercoledì 6 dicembre. La palla a due scatterà alle ore 13.30 italiane. Questo perchè in Siberia c'è un fuso orario diverso, quindi l'ora locale dell'inizio del match è fissata per le 19.30. Il match è valevole per la settima giornata del Girone A. Per quel che riguarda il cammino europeo della squadra sassarese guidata da coach Pasquini, essa ha all'attivo un bilancio di due ...

La Dinamo Sassari asfalta Brindisi 90-66 : ROMA - La Dinamo Sassari ottiene la quarta vittoria casalinga in campionato spazzando via nel primo posticipo della nona giornata la Happy Casa Brindisi con un 90-66 che lascia spazio a ben poche ...

Basket - Openjobmetis Varese-Dinamo Sassari : 38-44 a metà gara : leggi anche: La Dinamo tenta l'impresa in casa di Varese Domenica la sfida sul durissimo campo dell'Openjobmetis: la vittoria su Holon ha allontanato la crisi ma ora serve uno scatto VARESE. La Dinamo ...

Varese-Dinamo Sassari - dove seguire l'evento in diretta e probabili roster : Varese-#Dinamo Sassari è la sfida del campionato italiano di #Basket in programma oggi, domenica 19 novembre. La palla a due scattera' alle ore 18.15 e sara' valevole per l'ottava giornata della regular season di basket. La squadra guidata da coach Federico Pasquini, dopo la brillante vittoria in Champions League, cerca il riscatto anche in campionato. Dopo la sconfitta contro Capo d'Orlando e le dimissioni, respinte dal presidente Sardara, di ...

Dinamo Sassari-Hapoel Holon - dove seguire la diretta tv e info streaming : #Dinamo Sassari-Hapoel Holon è il match di #Basket Champions League in programma questa sera, mercoledì 15 novembre 2017 e valevole per la sesta giornata della competizione europea. La palla a due è prevista alle ore 20.30 presso il PalaSerradimigni, la casa della squadra sassarese. La Dinamo arriva alla sfida dopo un periodo abbastanza tribolato. Visti gli ultimi risultati negativi della squadra in campionato e in Europa, sono della settimana ...

DIRETTA/ Juventus Utena Sassari (risultato finale 90-85) streaming video e tv : Dinamo ko! (Champions League) : DIRETTA Juventus Utena-Sassari: info streaming video e tv, orario, risultato live. La partita di Champions League di basket si gioca mercoledì 8 novembre 2017 alle ore 18.00(Pubblicato il Wed, 08 Nov 2017 20:15:00 GMT)