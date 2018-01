Digitale | cosa vorrei nei programmi elettorali non fantascienza | stavolta

Radio Digitale - dal 2020 la rivoluzione in Italia : cosa succederà? : Entro il 2020, le Radio in commercio saranno digitali o dovranno avere la compatibilità per ricevere in canali in streaming. È questo il primo tassello, introdotto dal governo all'interno della Legge di Stabilità appena approvata dal Parlamento, che cercherà di spingerci verso la Digital Radio , ossia al ...

Radio Digitale - dal 2020 la rivoluzione in Italia : cosa succederà? : Entro il 2020, le Radio in commercio saranno digitali o dovranno avere la compatibilità per ricevere in canali in streaming. È questo il primo tassello, introdotto dal governo all’interno della Legge di Stabilità appena approvata dal Parlamento, che cercherà di spingerci verso la Digital Radio, ossia al passaggio dalle Radioline in AM/FM, verso il Dab+ (Digital Audio Broadcasting), il nuovo standard di trasmissione destinato a rivoluzionare la ...

La rivoluzione Digitale di Diego Piacentini è la cosa più importante che sta succedendo in Italia : Mentre se vuoi semplicemente far finta di cambiarle , o passare agli onori della cronaca come quello che le vuole cambiare, non hai che da fare un'intervista o una conferenza stampa al giorno. La ...

PA Digitale - cosa fare entro il 31 dicembre 2017 : Manca poco al 31 dicembre e per gli enti locali è tempo di Bilanci, ma anche di scadenze da rispettare. Nel nuovo podcast affronto i principali adempimenti che le pubbliche amministrazioni devono porre in essere prima che finisca il 2017., in particolare sull’organizzazione, la sicurezza, i dati aperti, le piattaforme abilitanti e la conservazione. Segui le indicazioni fornite nel nuovo Podcast Ascolta “4. cosa deve fare ...

Digitale terrestre nuovo : incentivi tv e bonus pronti. Cosa cambia - la verità : cambiare televisore o mantenerlo e acquistare un più economico decoder? Ecco a Cosa stare attenti e quali sono le date importanti da segnare sul calendario.

Nuovo Digitale terrestre : entro il 2022 lo switch off al Dvb T2-Hevc. Cosa cambia : Tv, Nuovo digitale terrestre Nove televisori su dieci saranno da cambiare entro il 2022 con apparecchi di nuova generazione. E’ l’Europa che ce lo chiede. In ossequio alle disposizioni di Bruxelles, la legge di Bilancio 2018 contiene la norma che prevede lo switch-off al DVB-T2 con Hevc, cioè un passaggio al Nuovo sistema per le trasmissioni televisive, entro il 30 giugno 2022. L’evoluzione porterà allo spegnimento del vecchio ...